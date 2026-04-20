قادمة من رومانيا.. رسو باخرة ثانية محملة بـ13.800 رأس غنم بميناء سكيكدة

جانب من عملية تفريغ الشحنة

رست بميناء سكيكدة باخرة “OMEGA STAR” محملة بـ13.800 رأس من الأغنام المستوردة، في إطار تدعيم تموين السوق الوطنية بأضاحي العيد، تنفيذاً لسياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتوجيهات السلطات العمومية لضمان وفرة الأضاحي.

وحسب المؤسسة المينائية جاءت عملية الرسو يوم أمس الأحد على مستوى الرصيف رقم 04، حيث قدمت الباخرة من رومانيا ضمن برنامج استيراد الأغنام الموجه لتغطية الطلب الوطني بمناسبة عيد الأضحى.

وتندرج هذه العملية في سياق التعليمات المسداة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وبالتنسيق مع مجمع الخدمات المينائية، من أجل اتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لتسهيل استقبال ومعالجة شحنات الأغنام المستوردة في أفضل الظروف.

وفي هذا الإطار، جندت مصالح مؤسسة ميناء سكيكدة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية لضمان تفريغ الشحنة بسلاسة، مع الحرص على إنزال الأضاحي في ظروف ملائمة قبل توجيهها إلى المواقع المخصصة لاستقبالها.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تأمين السوق الوطنية وضمان استقرار الأسعار وتوفير الأضاحي للمواطنين في ظروف تنظيمية محكمة.

مقالات ذات صلة
تمديد استثنائي لجمركة سيارات المازوت لصالح أفراد الجالية

تمديد استثنائي لجمركة سيارات المازوت لصالح أفراد الجالية

هذه تفاصيل ثاني مناقصة جزائريّة دوليّة للمحروقات

هذه تفاصيل ثاني مناقصة جزائريّة دوليّة للمحروقات

خرجات رقابية مكثفة لمتابعة أسعار الخضر والفواكه وتعزيز شفافية السوق

خرجات رقابية مكثفة لمتابعة أسعار الخضر والفواكه وتعزيز شفافية السوق

صناعة.. 1675 وعاءً عقارياً معروضاً عبر المنصة الرقمية للمستثمر

صناعة.. 1675 وعاءً عقارياً معروضاً عبر المنصة الرقمية للمستثمر

منصة “أضاحي”.. هل قدمت تجربة رقمية ناجحة؟

منصة “أضاحي”.. هل قدمت تجربة رقمية ناجحة؟

“أنبوب الغاز الجزائري العابر للصحراء أكثر جدوى ومشروع المغرب مُعقد”

“أنبوب الغاز الجزائري العابر للصحراء أكثر جدوى ومشروع المغرب مُعقد”

