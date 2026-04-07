قادمة من رومانيا.. ميناء مستغانم يستقبل شحنة تضم 14500 رأس من الأغنام

جانب من عملية تفريغ الشحنة

رسَت اليوم الثلاثاء، بميناء مستغانم السفينة APUS القادمة من رومانيا، محمّلة بـ 14 ألفًا و500 رأس من الغنم، ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاستيراد مليون رأس من المواشي تحضيرًا لعيد الأضحى المبارك. 

ويتم تفريغ الشحنة تحت إشراف الديوان الجهوي للحوم بالغرب (ORVO/ALVIAR)، الذي سخر جميع الوسائل اللوجستية والبشرية لضمان تنظيم العملية بكفاءة.

وأشرفت المصالح البيطرية على المراقبة الصحية للقطيع ومرافقته إلى مراكز الحجر الصحي، حيث سيتم حجر الشحنة في مركزين مجهزين بكافة الوسائل اللازمة وكميات كافية من التبن والأعلاف.

وتأتي هذه العملية ضمن التدابير الاستباقية للسلطات لضمان وفرة الأضاحي في الأسواق الوطنية والتحكم في الأسعار، بما يتيح للمواطنين اقتنائها في أفضل الظروف، مع تقدير جهود والي ولاية مستغانم، مدير المصالح الفلاحية، ومختلف الأجهزة الأمنية في إنجاح هذه العملية.

