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رياضة

قادير: “لا مجال للحسابات في مواجهة النمسا”

عمر سلامي
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قادير: “لا مجال للحسابات في مواجهة النمسا”

قال الدولي الجزائري السابق فؤاد قادير، إنه على “الخضر” تجنب التفكير في أي حسابات أمام النمسا، معربا عن ثقته في قدرة المنتخب على إنهاء دور المجموعات بـ 6 نقاط.

وأضاف قادير في حوار لموقع ” أفريكا فوت”: “إذا بدأنا بالتفكير الزائد، فلن نصل إلى أي مكان، المشاركة في كأس العالم تجربة استثنائية، لا يمكنك النزول إلى أرض الملعب وأنت تفكر، “يجب أن نتعادل”.

وتابع قادير الذي شارك مع “الخضر” في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا : “عليك أن تبذل قصارى جهدك، الفوز يبني الثقة ويُمكّننا إنهاء هذه المجموعة بست نقاط، وإذا واجهنا فريقًا قويًا بعد ذلك، فسيكون علينا تقديم أداء استثنائي”.

وأبدى قادير تفاؤله، حيث أكد بأن “الخضر” بإمكانهم بلوغ ربع النهائي، وقال في هذا السياق: ” هذا الفريق يزخر بالمواهب، بالطبع ما سيحدث لاحقًا سيعتمد أيضًا على الخصوم الذين سنواجههم، ولكن مع قليل من الحظ، أرى أنهم قادرون على بلوغ ربع النهائي”.

ويواجه المنتخب الوطني، منتخب النمسا، فجر هذا الأحد بداية من الثانية بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

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