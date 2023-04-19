قارئ جزائري يصنع الحدث بصلاة التراويح ويسافر إلى الإمارات بدعوة رسمية
أفادت صفحة مجالس الذكر لولاية المسيلة، أن القارئ الجزائري الذي سحر قلوب الملايين بصوته الشجي في صلاة التراويح توجه لدولة الإمارات بدعوة رسمية.
وجاء في منشور لمجالس الذكر، مساء الثلاثاء، على فيسبوك إن القارئ عبد العزيز سحيم يتجه إلى دولة الإمارات لإمامة الناس في آخر ليالي الشهر الفضيل وهذا بدعوة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
ونشرت صفحة “رمضان عجمان”، مساء الثلاثاء، إعلانا عبر حسابها على تويتر جاء فيه: ” انتظرونا مع القارئ / عبدالعزيز سحيم”، حيث يؤم القارئ الجزائري جموع المصلين في صلاة التراويح والتهجد بإمارة عجمان بمسجد آمنة الغرير رحمها الله.
انتظرونا مع القارئ / عبدالعزيز سحيم#رمضان_عجمان#RamadanAjman#رمضانعجمانتقوى_وإيمان pic.twitter.com/xSLnb430aU
— Ramadan Ajman (@AjmanRamadan) April 18, 2023
وأضافت في منشور آخر فيديو للقارئ الجزائري المبدع وهو يتلو آيات من كتاب الله بصوت بارع وقلب خاشع.
انتظرونا مع القارئ / عبدالعزيز سحيم#رمضان_عجمان#RamadanAjman#رمضان_عجمان_تقوى_وإيمان pic.twitter.com/fhGnIEgExp
— Ramadan Ajman (@AjmanRamadan) April 18, 2023
وكان اسم القارئ قد راج، مؤخرا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما صنع الحدث بصوته الملائكي الذي جعل جموع المصلين يلتفون حوله للصلاة خلفه بمسجد النصر الكائن بولاية المسيلة.
القارئ #عبدالعزيز_سحيم من قراء الجزائر ، تأملوا جمال التلاوة ، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ( لا تهذوا القرآن هذَّ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة ). pic.twitter.com/mtZLG0PgfF
— الجلاااااد 🗡⚔️ (@ALJALAAD_1) April 19, 2023
وقال نشطاء عرب إن الشاب الصغير حرك مشاعر الملايين، بعدما انطلق صوته من مساجد وشوارع وقرى الجزائر شلالا من الإحساس والصدق والبراءة وهو يقرأ آيات الله.
عبد العزيز سحيم من الجزائر الحبيبة 🇩🇿 https://t.co/ugZ1cNQqdO pic.twitter.com/sTxqvg726e
— Mustafa Elshamy (@mustafanelshamy) April 19, 2023
تلذذ بسماع القراءن بصوت عبدالعزيز سحيم pic.twitter.com/li4n5UbU0j
— Hussein Alharthy (@HAHAlharthy) April 16, 2023
وأبدى البعض تخوفهم من هجرة الكفاءات الجزائرية لدول أخرى، لافتين لضرورة الاهتمام بالشاب الصغير الذي وصل صداه للقارات الخمس خلال بضعة أيام فقط.
وتأسف الكثيرون لعدم سماعهم باسم القارئ الصغير من قبل، خاصة وأن لديه قناة على يوتيوب يتابعها أزيد من 255 ألف مشترك.
القارئ عبد العزيز سحيم هو فارس من فرسان الجزائر، أبهر الجميع بتلاوته للقرآن الكريم، الكثيرون لم يكونوا يعرفوه (أنا منهم)، تخطت قناته على اليوتيوب 245 ألف متابع!
سحيم أثبت للمرة الألف أن #الجزائر هي قلعة من قلاع الإسلام الحصينة! pic.twitter.com/eSKm4Zexnb
— أوراس54 (@aures_54) April 18, 2023
ويشارك سحيم متابعيه بفيديوهات للقرآن وأخرى لأناشيد وأدعية وتضرعات، وجميعها حققت نجاحا.