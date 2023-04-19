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الجزائر

قارئ جزائري يصنع الحدث بصلاة التراويح ويسافر إلى الإمارات بدعوة رسمية

نادية شريف
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قارئ جزائري يصنع الحدث بصلاة التراويح ويسافر إلى الإمارات بدعوة رسمية
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القارئ عبد العزيز سحيم

أفادت صفحة مجالس الذكر لولاية المسيلة، أن القارئ الجزائري الذي سحر قلوب الملايين بصوته الشجي في صلاة التراويح توجه لدولة الإمارات بدعوة رسمية.

وجاء في منشور لمجالس الذكر، مساء الثلاثاء، على فيسبوك إن القارئ عبد العزيز سحيم يتجه إلى دولة الإمارات لإمامة الناس في آخر ليالي الشهر الفضيل وهذا بدعوة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

ونشرت صفحة “رمضان عجمان”، مساء الثلاثاء، إعلانا عبر حسابها على تويتر جاء فيه: ” انتظرونا مع القارئ / عبدالعزيز سحيم”، حيث يؤم القارئ الجزائري جموع المصلين في صلاة التراويح والتهجد بإمارة عجمان بمسجد  آمنة الغرير رحمها الله.

وأضافت في منشور آخر فيديو للقارئ الجزائري المبدع وهو يتلو آيات من كتاب الله بصوت بارع وقلب خاشع.

وكان اسم القارئ قد راج، مؤخرا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما صنع الحدث بصوته الملائكي الذي جعل جموع المصلين يلتفون حوله للصلاة خلفه بمسجد النصر الكائن بولاية المسيلة.

وقال نشطاء عرب إن الشاب الصغير حرك مشاعر الملايين، بعدما انطلق صوته من مساجد وشوارع وقرى الجزائر شلالا من الإحساس والصدق والبراءة وهو يقرأ آيات الله.

وأبدى البعض تخوفهم من  هجرة الكفاءات الجزائرية لدول أخرى، لافتين لضرورة الاهتمام بالشاب  الصغير الذي وصل صداه للقارات الخمس خلال بضعة أيام فقط.

وتأسف الكثيرون لعدم سماعهم باسم القارئ الصغير من قبل، خاصة وأن لديه قناة على يوتيوب يتابعها أزيد من 255 ألف مشترك.

ويشارك سحيم متابعيه بفيديوهات للقرآن وأخرى لأناشيد وأدعية وتضرعات، وجميعها حققت نجاحا.

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