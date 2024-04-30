-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قارئ شفاه يكشف ما قاله صلاح لكلوب خلال اشتباكهما

عمر سلامي
  • 2268
  • 0
قارئ شفاه يكشف ما قاله صلاح لكلوب خلال اشتباكهما
أرشيف
يورغن كلوب ومحمد صلاح

كشف قارئ شفاه ما قاله النجم المصري محمد صلاح لمدربه يورغن كلوب أثناء اشتباكهما اللفظي خلال مباراة ليفربول ووست هام.
ووبخ صلاح مدربه بغضب، عندما كان يستعد للدخول بديلا في د79، قبل يتدخل الأوروغوياني داروين نونيز ويهدئ الوضع.

وقال قارئ الشفاه المحترف، جون كاسيدي، لموقع “سبورت بايبل”: عندما حاول كلوب مصافحة صلاح، ردّ المصري تحية مدربه بشكل فاتر، وقال حينها هداف ليفربول: “لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء”.

وأضاف قارئ الشفاه: كان رد كلوب غامضا، مما يشير إلى أن صلاح لم يجهز بالسرعة التي أرادها المدرب، عندها اقترب منه الألماني وأثار غضب صلاح، ثم قال نجم ليفربول: “سأحصل على بطاقة حمراء، بعد سبع سنوات، بعد سبع سنوات من خدمة النادي!”، ثم أبعده نونيز.

وصرح صلاح أثناء مروره بالمنطقة المختلطة الخاصة بالإعلاميين عن الواقعة مع كلوب: لو تحدثت اليوم، سأشعل حريقا.

مدرب ليفربول يعلّق على الاشتباك اللفظي مع صلاح

وعلق مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب على المشادة الكلامية بينه والنجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة وست هام.

وقال كلوب بعد المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما: “لا لا أستطيع أن أقول ما دار بيننا، لقد تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس حول الحادث، وبالنسبة لي، انتهى الأمر”.

ومن جهته رفض النجم المصري محمد صلاح الخوض في تفاصيل على الحادثة.

وحسب صحفي موقع “ذي أتلتيك”، فإن صلاح رفض التصريح أثناء مغادرة الملعب، وقال: “إذا تحدثت اليوم، ستشتعل الأمور”، في إشارة لعدم رغبته في التحدث عن واقعة اشتباكه مع مدربه.

وشهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدرّبه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهى بعد تدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس الذي حاول التخفيف من غضب النجم المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.

مقالات ذات صلة
براهيمي يقود تشكيلة الأسبوع في قطر

براهيمي يقود تشكيلة الأسبوع في قطر

مدرب ميلان يقارن بين بن ناصر وعدلي قبل مواجهة جوفنتوس

مدرب ميلان يقارن بين بن ناصر وعدلي قبل مواجهة جوفنتوس

هذا هو مصير فريق المدرّب بوقرة

هذا هو مصير فريق المدرّب بوقرة

تداول منشور بِاسم حشود يتّهم فيه الحكم مشايرية بـ “الفساد”

تداول منشور بِاسم حشود يتّهم فيه الحكم مشايرية بـ “الفساد”

الكشف عن اسم ملعب مباراة أوغندا والجزائر

الكشف عن اسم ملعب مباراة أوغندا والجزائر

المصري جمال علام: التنظيم الجزائري كان في المستوى المطلوب

المصري جمال علام: التنظيم الجزائري كان في المستوى المطلوب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد