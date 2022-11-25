قارورات الزجاج المعتم ترهن تصدير زيت الزيتون!

توقع تراجع إنتاج الموسم الجاري إلى 70 ألف طن

أكد أرزقي توردت، رئيس اللجنة الوطنية لشعبة زيت الزيتون والزيوت الأساسية، بالمنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد والتجارة الدولية، أن إنتاج الزيتون خلال موسم الجني الجاري الممتد من نوفمبر إلى شهر فيفري القادم، سيتراجع إلى 70 ألف طن بعد محصول وصل العام الماضي إلى 130 ألف طن على المستوى الوطني.

وأوضح توردت لـ”الشروق” أن هناك عوامل كثيرة أثرت على ثروة الزيتون، بينها الاضطرابات المناخية، والجفاف وانتشار ذبابة أشجار الزيتون، زيادة على أن هذا الموسم يعتبر سنة الراحة لهذه الأشجار.

وقال المتحدث إن شعبة الزيتون تعتبر الثانية في الجزائر بعد شعبة الشعير والقمح، ولكنها تعاني من عدة مشاكل رغم وجود 700 ألف منتج، حيث أن معاصر الزيتون البالغ عددها قرابة 1600 معصرة تبقى 80 بالمائة منها تقليدية، موضحا أن هذه الأخيرة لا تنتج زيوتا تخضع للمعايير الدولية.

ويرى أرزقي أن تصدير زيت الزيتون الجزائري وبيعها في الأسواق العالمية، لم يرق للمستوى المطلوب، إذ أن الطريقة التقليدية للعصر تنتج زيوتا لا تخضع للمعايير المتفق عليها دوليا، وزيادة على ذلك هناك ندرة في قارورات الزجاج المعتم المطلوبة لتعبئة الزيت الموجه للتصدير، لغياب مصانع خاصة بهذا النوع في الجزائر، وهو ما عطل منتجين عن تصدير زيوت هذه الثمرة إلى دول أجنبية.

وأشار أرزقي توردت إلى أن هناك مستثمرات في الصحراء ساهمت هذه السنة في إنتاج كميات كبيرة من الزيتون، مثلما هو عليه الحال في الجلفة، مؤكدا أن أحسن وقت لجني الزيتون يبدأ في شهر نوفمبر، حيث يعطي جودة للمحصول.