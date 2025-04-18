قاسم: الكيان يسعى لاحتلال الجزء الأكبر من لبنان لضمّه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة ألقاها يوم الجمعة، إن الكيان الصهيوني يسعى إلى احتلال القسم الأكبر من لبنان، لضمّه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر قاسم، أن “حديث سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة، حول نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله. ضمن إطار مشروعها التوسعي”.

وتابع قاسم يقول:”اتفاق وقف إطلاق النار (بين الاحتلال ولبنان) هو نتيجة صمود المقاومة. ولولا هذا الصمود ما كان الاتفاق، ولاستمرّت إسرائيل في عدوانها”.

مضيفا:”كل العالم اليوم يقول إن حزب الله والدولة اللبنانية التزما بالاتفاق، فيما إسرائيل لم تلتزم به”. مردفا:”لم يعد هناك ذريعة أمام إسرائيل بعد الاتفاق، ومع ذلك لا تزال تشنّ ما يصل إلى 2700 اعتداء يوميا”.