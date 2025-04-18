-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

قاسم: الكيان يسعى لاحتلال الجزء الأكبر من لبنان لضمّه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

الشروق أونلاين
  • 196
  • 0
قاسم: الكيان يسعى لاحتلال الجزء الأكبر من لبنان لضمّه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
أرشيف
نعيم قاسم

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة ألقاها يوم الجمعة، إن الكيان الصهيوني يسعى إلى احتلال القسم الأكبر من لبنان، لضمّه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر قاسم، أن “حديث سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة، حول نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله. ضمن إطار مشروعها التوسعي”.

وتابع قاسم يقول:”اتفاق وقف إطلاق النار (بين الاحتلال ولبنان) هو نتيجة صمود المقاومة. ولولا هذا الصمود ما كان الاتفاق، ولاستمرّت إسرائيل في عدوانها”.

مضيفا:”كل العالم اليوم يقول إن حزب الله والدولة اللبنانية التزما بالاتفاق، فيما إسرائيل لم تلتزم به”. مردفا:”لم يعد هناك ذريعة أمام إسرائيل بعد الاتفاق، ومع ذلك لا تزال تشنّ ما يصل إلى 2700 اعتداء يوميا”.

مقالات ذات صلة
هكذا علقت “حماس” على منع “الصهاينة” من دخول هذه الدولة

هكذا علقت “حماس” على منع “الصهاينة” من دخول هذه الدولة

حماس: مستعدون لصفقة شاملة ولا “تفاوض على سلاحنا”   

حماس: مستعدون لصفقة شاملة ولا “تفاوض على سلاحنا”   

صحفي إيطالي يحرج دونالد ترامب (فيديو)

صحفي إيطالي يحرج دونالد ترامب (فيديو)

اليمن: 38 شهيدا بهجوم أميركي على ميناء نفطي  

اليمن: 38 شهيدا بهجوم أميركي على ميناء نفطي  

إطلاق نار وحرق مركبات.. ماذا يحدث في سجون فرنسا؟

إطلاق نار وحرق مركبات.. ماذا يحدث في سجون فرنسا؟

بالرغم من مجازره في غزة.. المغرب يستضيف “لواء غولاني” الصهيوني

بالرغم من مجازره في غزة.. المغرب يستضيف “لواء غولاني” الصهيوني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد