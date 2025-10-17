-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

قاضية تقف في وجه ترامب وتمنعه من تنفيذ هذا القرار!

جواهر الشروق
  • 443
  • 0
قاضية تقف في وجه ترامب وتمنعه من تنفيذ هذا القرار!

أصدرت قاضية فيدرالية أمرا بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤقتًا من تسريح الموظفين خلال فترة الإغلاق الحكومي، قائلةً إن هذه التخفيضات تبدو ذات دوافع سياسية، وأنها تُنفذ دون تفكير كافٍ.

وحثت سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو مرارًا وتكرارًا مساعد المدعي العام الأمريكي على شرح مبررات الإدارة لإصدار أكثر من 4100 إشعار تسريح من العمل والتي بدأت يوم الجمعة.

وقالت القاضية أن الموظفين المفصولين مؤقتا لا يمكنهم الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعملهم، وعدم وجود متخصصين في الموارد البشرية للمساعدة في الخطوات التالية، أكدت “إنها جاهزة تماما للتنفيذ، وموجهة نحو معظم هذه البرامج، ولها تكلفة بشرية لا يمكن التسامح معها”.

وأصدرت سوزان أمرا تقييديًا مؤقتًا يمنع تسريح العمال، قائلةً إنها تعتقد أن الأدلة ستُظهر في النهاية أن التخفيضات غير قانونية وتتجاوز الصلاحيات.

وعندما طُلب منها التعليق، أحال البيت الأبيض “وكالة أسوشيتد برس “إلى مكتب الإدارة والميزانية، ولم يستجب مكتب الميزانية فورا لطلب التعليق.

وكان الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة ونقابات عمالية فيدرالية أخرى قد طلبت من إيلستون منع الإدارة من إصدار إشعارات تسريح جديدة وتنفيذ تلك التي صدرت بالفعل.

وقالت النقابات إن عمليات التسريح تُمثل إساءة استخدام للسلطة تهدف إلى معاقبة العمال والضغط على الكونغرس.
في ظل الإغلاق الحكومي، يواجه الموظفون الفيدراليون ضغوطًا مالية ويخشون تسريحهم.

في هذا السياق، صرحت سكاي بيريمان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية إلى الأمام” القانونية: “يبدو أن الرئيس يعتقد أن إغلاقه الحكومي يصرف انتباه الناس عن أفعال إدارته الضارة والمنتهكة للقانون، لكن الشعب الأمريكي يحاسبه، بما في ذلك في المحاكم”.

وأضافت: “موظفونا المدنيون يؤدون عمل الشعب، والتلاعب بسبل عيشهم أمر قاسٍ وغير قانوني ويشكل تهديدًا للجميع في بلدنا”.، بحسب موقعapnews

مقالات ذات صلة
رفضت ترشحها للانتخابات…ماري لوبان تحت مقصلة المحكمة!

رفضت ترشحها للانتخابات…ماري لوبان تحت مقصلة المحكمة!

من هي المليارديرة التي تبرعت لترامب وأثرّت على قرارته؟

من هي المليارديرة التي تبرعت لترامب وأثرّت على قرارته؟

نصيحة من “شات جي بي تي” كادت تودي بحياة مؤثرة سعودية!

نصيحة من “شات جي بي تي” كادت تودي بحياة مؤثرة سعودية!

تعبيرات وجه غريبة لميلوني خلال مدح رئيس الوزراء الباكستاني لترامب!

تعبيرات وجه غريبة لميلوني خلال مدح رئيس الوزراء الباكستاني لترامب!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد