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الجزائر

قاضي قضاة فلسطين: المؤامرات لن تغير مواقف الجزائر المشرفة (فيديو)

الشروق أونلاين
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قاضي قضاة فلسطين: المؤامرات لن تغير مواقف الجزائر المشرفة (فيديو)
ح.م
قاضي قضاة فلسطين محمد صدقي الهباش

قال مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي القضاة محمد صدقي الهباش، إن المؤامرات والضغوطات لن تنجح في تغيير موقف الجزائر اتجاه القضية الفلسطينية.

وأكد قاضي قضاة فلسطين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية خلال زيارة قادته إلى ولاية وهران، أن هناك ثقة في مواقف الجزائر الثابتة رغم الضغوطات والمؤامرات.

وأوضح أن وحدة الموقف في الساحة الجزائرية بين الشعب والدولة ترسم صورة مشرقة لموقف الجزائري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف “لم تتخل الجزائر يوما عن فلسطين وكانت دائما مع فلسطين، ويكفي الشعار الخالد الذي أطلقه الرئيس الراحل هواري بومدين عندما قال “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

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التعليقات
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  • من هناك

    حين يغنى الطائر أجنحته ترقص !

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