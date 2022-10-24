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قاضي قضاة فلسطين يفتي بحرمة التعامل مع شركة “زارا” الإسبانية

الشروق أونلاين
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قاضي قضاة فلسطين يفتي بحرمة التعامل مع شركة “زارا” الإسبانية
أرشيف
محلات زارا

دعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش في بيان صدر عن مكتبه، إلى مقاطعة منتجات شركة “زارا” الإسبانية للألبسة في أي مكان بالعالم. بعد دعم وكيلها الإسرائيلي لسياسي متطرف في انتخابات الكنيست.

وتضمّن بيان الهباش، وهو أيضا مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة.

وتدعو الفتوى جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم، لأخذ نفس الموقف، “إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي الداعم للإرهاب”.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أعلنت يوم السبت، عن تحركها لمساءلة شركة “زارا” حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي، ودعمه للمتطرف المستوطن ايتمار بن غفير، الذي يحرض على قتل الفلسطينيين.

وذكرت الوزارة في بيان، بأن القانون الدولي يحظر على الشركات أو الأفراد، دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية وعنصرية، وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي.

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