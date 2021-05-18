باعتباره يسبب ضررا جسديا ومعنويا

أوضح قاض سعودي، العقوبة القانونية الخاصة باعتداء الزوج على زوجته ركلا بالقدم أو بمعنى “الرفس”.

وقال القاضي محمد أمين مرداد، قوله إن الضرر الذي يلحق بالزوجة جراء “الرفس” ينقسم إلى نوعين، جسدي ومعنوي، بحسب ما نقلت صحيفة “عكاظ”، عن رئيس اللجنة القضائية لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.

وأضاف أن الضرب في حال تسبب في ضرر جسدي فإنه يندرج تحت وصف الاعتداء المفضي إلى جروح وآثار على الوجه أو آثار على الجسد.

وأشار إلى أن هذا النوع من الضرر يعاقب الزوج عليه شرعا، موضحا أن المحكمة الجزائية تتولى إنزال عقوبة تعزيرية بحق الجاني إذا ثبتت الإدانة.

وأوضح أنه في حال صدر تقرير طبي بالواقعة، توصف بأنها جريمة وتتولى المحكمة الجزائية النظر فيها، منوها إلى أن مثل هذه الوقائع تتحول إلى دعوى طلاق وخلع، في معظم الأحيان.

ولفت مرداد إلى أن هناك ضررا معنويا يصيب الزوجة، عندما تتعرض للضرب أمام أولادها أو أمام أقاربها، مبينا أن مقدار الضرر تقدره المحكمة في هذه الحالة.

المصدر: وكالات