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الجزائر

قاعات الحفلات غير معنية برفع إجراء الغلق

الشروق
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قاعات الحفلات غير معنية برفع إجراء الغلق

جددت الوزارة الأولى تذكيرها بأن رفع إجراء غلق الشواطئ وفضاءات الترفيه، لا يخص قاعات الحفلات التي تظل مغلقة مع إعادة تمديد السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لتلك التي تنتهك الحظر ساري المفعول، مثلما أورده، أمس الثلاثاء، بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه و”تبعا للبيان الصادر يوم الثلاثاء 24 أوت 20121، المتعلق بتعديل أوقات توقيت الحجر الجزئي المنزلي، فإن مصالح الوزير الأول تذكر بأن رفع إجراء غلق فضاءات الترفيه والتسلية وأماكن النزهة والشواطئ، لا يخص قاعات الحفلات التي تظل مغلقة مع إعادة تمديد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول به”.

كما “يمدد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث”، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.

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