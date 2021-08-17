قاعات لعزل الحالات المشتبه فيها.. وسحب اعتماد المدارس غير الملتزمة

إجراءات تكميلية للبرتوكول الصحي الخاص بالمدارس

أقرت وزارة التربية الوطنية إجراءات أكثر صرامة، لمرافقة البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا في المدارس، إذ تضمن تسخير فرق طبية تقوم بزيارات دورية للمدارس، مع تخصيص قاعات لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء، مع السحب الفوري للاعتماد من المدارس الخاصة التي لا تلتزم بالبروتوكول الصحي.

واستعدادا لانطلاق الموسم الدراسي، أدرجت مصالح وزارة التربية تعديلات على البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس، كإجراءات تكميلية لحماية الأرواح ويحث البروتوكول المعدل على تخصيص قاعات لعزل الحالات المشتبه في إصابتها وسط المؤطرين أو التلاميذ مع تسخير فرق طبية متخصصة تابعة لوحدات الكشف والمتابعة المتواجدة بالمتوسطات والثانويات، تنظيم زيارات ميدانية دورية للمدارس.

كما سيتم تنصيب لجان ولائية مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والصحة والسكان، ضمن نفس البروتوكول، لبرمجة زيارات ميدانية للمدارس، للوقوف على مدى الالتزام بالبروتوكول الصحي بدءا من 25 أوت الجاري، على أن يتم الشروع في تعقيم والمدارس بدءا من 29 من نفس الشهر وهو موعد التحاق الإداريين بمناصبهم.

وبخصوص مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، تضمن البروتوكول المعدل إجراءات أكثر صرامة، منها تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي التربية والتجارة، لمراقبة مدى التزام المدارس بالبروتوكول الصحي، وفي حال التراخي، يتم اللجوء إلى عقوبات تصل إلى حد سحب الاعتماد منها مع تكثيف حملات التحسيس، لتوعية منتسبي القطاع بضرورة التلقيح.

وبخصوص البروتوكول الصحي السابق، شددت الوصاية على تطبيقه بحذافيره، والمتضمن ضرورة تعقيم كل مرافق المؤسسة التربوية، مع تنظيف وتعقيم خزانات المياه وفضاء المؤسسة، وتسهيل تنقل التلاميذ، كما أشار إلى ضرورة توفير مستلزمات التنظيف والتعقيم وأجهزة قياس الحرارة، وتزويد مداخل المؤسسات والقاعات بالمطهر مع استعمال كل المنافذ المتاحة في المؤسسة لتفادي ازدحام التلاميذ، مع إجبارية ارتداء القناع الواقي من طرف الجميع.