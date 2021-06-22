قاعة تكوين مُحوْسبة وتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير المواهب

أطلقتها "هواوي الجزائر" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي

افتتحت “هواوي الجزائر” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر العاصمة قاعة تكوين مجهزة بأجهزة حاسوبية عالية الأداء، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال تكوين وتطوير مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأفاد بيان لـ”هواوي الجزائر”، تلقت “الشروق” نسخة منه، بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان أعرب في تدخله خلال اللقاء الذي نظم الإثنين، “عن ارتياحه لدعم هواوي لمؤسسات قطاعه، مشيرا إلى أن اللقاء يندرج في إطار الاستراتيجية التي تبناها القطاع لتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي العمومي والخاص”.

وأضاف “كما أنه يدخل في مجال تكثيف الاتصالات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز إقامة علاقات تعاون وتبادل وبعث مشاريع وبرامج مشتركة للاستفادة من الخبرات والتجارب التي تملكها هذه الشركة الدولية في مجال المعلومات والاتصالات وكذا تفعيل برامج التبادل البيني وتنشيط التعاون والشراكة”.

من جانبه، استعرض المدير العام لشركة هواوي الجزائر، “ايسون يي” ثمرة التعاون في التحول الرقمي لنظام التعليم العالي الجزائري والمساهمة المجتمعية لأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر.

وفيما يتعلق بافتتاح قاعة أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ذكر المدير العام لشركة هواوي الجزائر أنه من خلال هذه العملية، أنجزت هواوي التزامها، والذي يعتبر خطوة مهمة في تجسيد أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر.

وبخصوص توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوي الجزائر، قال “إيسون” إن هذا “سيقودنا إلى تعاون عميق في النظام البيئي لمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات القادمة”.

من خلال هذا البرنامج، سيكون من الممكن لمسؤولي وزارة التعليم العالي استخدام قاعة أكاديمية هواوي في التدريب والتكوين الداخلي والخارجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.