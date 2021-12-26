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اقتصاد

قافلة تجارية محملة بـ 960 طن من الصادرات الجزائرية نحو النيجر

الشروق أونلاين
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قافلة تجارية محملة بـ 960 طن من الصادرات الجزائرية نحو النيجر

انطلقت، الأحد، من ولاية تمنراست قافلة تجارية محملة بـ 960 طن من الصادرات الجزائرية نحو نيامي النيجرية.

وأعطى وزير التجارة كمال رزيق إشارة انطلاق القافلة، الأحد، على هامش افتتاح فعاليات معرض “الأسيهار” الدولي في طبعته الـ 35.

وتندرج هذه القافلة التجارية في إطار تنفيذ سياسة السلطات العمومية الرامية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات وأيضا مساهمة قطاع النقل في جهود تطوير حركية التصدير.

وتتشكل هذه القافلة من 22 شاحنة نصف مقطورة تنقل 960 طن من مختلف السلع المصدرة نحو جمهورية النيجر، ويتعلق الأمر بـ 576 طن من الأنابيب و94 طن من منتجات الصناعات الغذائية و20 طن من الأثاث المنزلي، حيث ستقطع القافلة مسافة 1.990 كلم خلال سبعة أيام، حسب معطيات المجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك (لوجيترانس).

ويأتي تنظيم القافلة في إطار الجهود التي يبذلها مجمع لوجيترانس لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم وولوج السوق الإفريقية.

والجدير بالذكر أن مجمع (لوجيترانس) قد نظم منذ 2018 أزيد من 105 قافلة تجارية تم خلالها نقل 65.000 طن من منتوجات الجزائرية المصدرة نحو مختلف بلدان الجوار منها 21 قافلة نحو جمهورية النيجر التي نقلت 16.500 طن من مختلف المنتجات الجزائرية، حسب توضيحات المجمع.

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