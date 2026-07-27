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الجزائر
تجسدا لقيم الأخوة والتلاحم بين الجزائريين

قافلة تضامنية لإغاثة متضرري حرائق الغابات في 11 ولاية

مروان. أ
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قافلة تضامنية لإغاثة متضرري حرائق الغابات في 11 ولاية
ح.م

تتواصل مظاهر التضامن الوطني مع المتضررين من حرائق الغابات التي مست عددا من ولايات الوطن، من خلال مبادرات ميدانية تعكس تضافر جهود المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني لتخفيف آثار الكارثة.
وفي هذا الإطار، أطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، قافلة تضامنية محملة بالمواد الأساسية لفائدة العائلات المتضررة، في مبادرة تؤكد أن العمل التضامني أصبح ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات.
وجرت مراسيم إطلاق القافلة، الاثنين بقصر المعارض بالصنوبر البحري، تحت إشراف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حكيم روان، والأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، بحضور ممثلي عدد من المؤسسات العمومية والخاصة المساهمة في العملية.
وتتكون القافلة من 52 شاحنة ستتوجه إلى 11 ولاية متضررة من حرائق الغابات بشرق ووسط وغرب البلاد، محملة بنحو 20 طنا من المواد ذات الاستهلاك الواسع في كل شاحنة، تشمل الخضر والفواكه والمواد الغذائية والمياه المعدنية، إلى جانب الحفاظات ومواد التنظيف، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة.
وأكد الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، أن هذه المبادرة تجسد قيم الأخوة والتلاحم بين الجزائريين، وتعكس روح المسؤولية التي يتحلى بها التجار والحرفيون والمتعاملون الاقتصاديون من مختلف ولايات الوطن، مثمنا مساهمة المؤسسات الاقتصادية، ومن بينها المؤسسة العمومية “لوجيترانس”، في إنجاح هذه العملية.
وتبرز هذه القافلة الدور المتنامي للقطاع الاقتصادي في مرافقة جهود الدولة خلال الكوارث الطبيعية، حيث لم يعد يقتصر على ضمان التموين واستقرار السوق، بل أصبح شريكا في تجسيد التضامن الوطني. كما تعكس المبادرة حرص الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على ترسيخ ثقافة التطوع والعمل الجماعي، وتأكيد أن مواجهة المحن مسؤولية مشتركة تتجسد فيها قيم التكافل والوحدة الوطنية.

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