قافلة طبية لتقريب الخدمات الاستشفائية للمواطنين بالمناطق المعزولة

للكشف عن الأمراض المزمنة ونشر المعلومة الدوائية

تسعى العديد من الهيئات والجمعيات المتخصصة في المجال الصحي، إلى القيام بمبادرات ذات الطابع التطوعي من أجل تعزيز ثقافة الوقاية وتقريب الخدمات الطبية من المواطن، خصوصا في المناطق التي تعاني من نقص في التغطية الصحية أو صعوبة الوصول إلى المؤسسات الاستشفائية، من خلال تنظيم قوافل طبية تهدف إلى توفير استشارات طبية مجانية، والكشف المبكر عن الأمراض، وكذا توجيه المرضى نحو العلاج المناسب، إلى جانب دورها في نشر الوعي الصحي وترسيخ سلوكيات الوقاية داخل المجتمع.

وفي السياق، كشفت الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالجزائر “أسيبا” عن طبعتها الأولى والمتعلقة بـ” القافلة الطبية” التي ستخصص بتاريخ 19 أفريل الجاري بولاية المدية، في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين القاطنين بالمناطق التي تعاني من ضعف أو محدودية في الولوج إلى العلاج، وذلك في إطار عمل تطوعي يزاوج بين البعد الإنساني والتكوين الميداني لطلبة الصيدلة.

وتأتي هذه القافلة الطبية، بحسب ما كشف القائمون عنها لـ” الشروق”، لتجسيد مفهوم الصحة القريبة من المواطن، من خلال توفير خدمات طبية شبه شاملة لفائدة سكان المناطق المعزولة، حيث تشمل المبادرة تقديم استشارات طبية، إلى جانب تكفل صحي متكامل يهدف إلى متابعة الحالة الصحية للمريض وتوجيهه نحو العلاج المناسب عند الحاجة.

وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق جملة من الأهداف الصحية والاجتماعية، في مقدمتها ضمان استمرارية أفضل للرعاية الصحية عبر توجيه المرضى لإجراء فحوصات تكميلية عند الضرورة، إلى جانب تمكينهم من وصفات علاجية مناسبة بحسب الحالة.

كما ستتيح القافلة، بحسب ذات المصدر، فرصة الحصول على استشارات صيدلانية موجهة، يقدمها طلبة الصيدلة تحت إشراف مختصين، بما يضمن تقريب المعلومة الدوائية من المواطن وتوعيته بكيفية استعمال الأدوية بشكل صحيح وآمن.

الكشف عن السّكري والضغط ضمن الأولويات

وفي سياق الوقاية الصحية، تضع القافلة ضمن أولوياتها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التي تشكل اليوم أحد أبرز التحديات الصحية في الجزائر، على غرار داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك من خلال فحوصات أولية ميدانية تسمح باكتشاف الحالات غير المشخصة سابقًا وتوجيهها نحو التكفل الطبي المناسب.

كما تتضمن المبادرة جانب توعوي مهم، من خلال التحسيس بأهمية تبني أنماط حياة صحية، خاصة في ما يتعلق بالتغذية السليمة، احترام قواعد النظافة، والحد من الممارسات العشوائية في التداوي الذاتي التي قد تشكل خطرا على صحة الفرد.

وتفتح القافلة أيضا المجال أمام المواطنين للاستفادة من استشارات طبية مجانية في عدة تخصصات، على غرار الطب العام وطب الأطفال وطب النساء، من أجل منحهم فرص التشخيص المبكر وتخفف عبء التنقل نحو المؤسسات الصحية البعيدة أو المكتظة. كما سيتم توجيه المرضى في إطار ذات المبادرة الذين تستدعي حالاتهم متابعة إضافية نحو هياكل علاجية مختصة، في إطار مسار صحي منظم.

ومن جهة أخرى، ستكون القافلة الطبية فرصة ميدانية لطلبة الصيدلة لاكتساب خبرة مباشرة في التعامل مع المرضى وفهم احتياجاتهم الصحية على أرض الواقع، تحت تأطير مهني يربط بين الجانب النظري والدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

ويتضمن برنامج يوم القافلة توجيه المرضى نحو التكفل المناسب، إضافة إلى حصص توعوية وتثقيف صحي، فضلا عن توزيع أدوية، وذلك دائما في إطار وصفات طبية معتمدة، ضمانا لسلامة المرضى واحتراما للبروتوكولات الطبية المعمول بها.

كما أعلنت الجمعية المنظمة عن محتوى رقمي متنوع يتضمن فيديوهات قصيرة ومنشورات توضيحية وإنفوغرافيك، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين والتعريف بأهمية المبادرة وأهدافها الإنسانية والصحية.