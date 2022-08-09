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رياضة

قافلة لاكتشاف المواهب الرياضية عبر جميع بلديات الجزائر

الشروق الرياضي
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قافلة لاكتشاف المواهب الرياضية عبر جميع بلديات الجزائر
أرشيف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق قافلة وطنية للبحث عن المواهب الرياضية الشابة، عبر كامل بلديات الوطن الـ1541، وهذا بداية من يوم الأربعاء.

وجاء في بيان للوزارة، أن القافلة التي تستمر إلى غاية 26 أكتوبر المقبل، تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف التخصّصات، في الفئة العمرية بين 10 و17 سنة.

وستشمل القافلة جميع الشباب ذكورا وإناثا، من المتمدرسين و غير المتمدرسين، سواء كانوا منخرطين في الجمعيات والنوادي الرياضية، أو غير منخرطين في أيّ منها. كما ستمنح فرصة الانتقاء لفئة ذوي الهمم.

وستتضمن القافلة منافسات لانتقاء المواهب، يشرف عليها خبراء وتقنيّون في مجموعة من الرياضات الفردية والجماعية على غرار:

كرة القدم،

كرة السلة،

الكرة الطائرة،

السباحة،

الجودو،

المصارعة،

الملاكمة،

وألعاب القوى.

وتتمّ عملية الانتقاء محليا، ثم جهويا، حسب تقسيم جغرافي أعدّ مسبقا، حسب أوضحه بيان الوزارة، مؤكدا أن “الانتقاء النهائي للمواهب الرياضية الشابة، سيكون من خلال تجمع وطني”.

وختم بيان الوزارة بالتأكيد أنّ هذه العملية “من شأنها أن تعزّز وتدعم المنتخبات الوطنية، في مختلف الاختصاصات، برياضيين موهوبين، سيكون بوسعهم حمل راية الرياضة الوطنية في المحافل الدولية المقبلة”.

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