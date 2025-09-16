-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بمبادرة من الكشافة الإسلامية الجزائرية و"أوريدو"

قافلة لتوزيع المحافظ المدرسية بالمناطق النائية

خ.م
  • 51
  • 0
قافلة لتوزيع المحافظ المدرسية بالمناطق النائية
ح.م

أطلقت الكشافة الإسلامية الجزائرية، الثلاثاء، قافلة وطنية تضامنية لتوزيع محافظ مدرسية على التلاميذ بالمناطق النائية، بمناسبة الدخول المدرسي (2025-2026).
وبهذا الخصوص، أوضح القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، أن هذه القافلة التضامنية التي تم إطلاقها بالشراكة مع متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، والتي تجري تحت شعار “محفظة صغيرة تحمل آمالا كبيرة”، تأتي تنفيذا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين، تتعلق بتجسيد برنامج مشترك في مجال التضامن، لفائدة عدة شرائح من المجتمع.
كما تندرج هذه الحملة أيضا في إطار “دعم جهود الدولة في هذا المجال وتجسيد قيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتهيئة الظروف الملائمة لضمان موسم دراسي ناجح”.
وترمي هذه العملية في مرحلة أولى، إلى “توزيع 10 آلاف محفظة على التلاميذ بالمناطق النائية وأبناء العائلات من ذوي الدخل المحدود، كما تستهدف، إجمالا، توزيع 50 ألف محفظة”.
من جانبه، عبر المدير العام لأوريدو، روني عطية، عن “فخره بمرافقة الكشافة الإسلامية الجزائرية في هذا المشروع النبيل، انطلاقا من كون التعليم عاملا أساسيا في تطور المجتمعات”، مؤكدا “تمسك مؤسسته بقيم التضامن المجتمعي”.

مقالات ذات صلة
تنبيه.. أمطار رعدية وزوابع رملية عبر 7 ولايات

تنبيه.. أمطار رعدية وزوابع رملية عبر 7 ولايات

غزة

غزة

مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية 2025- 2026

مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية 2025- 2026

مبادرات باريس للذاكرة مجرد تنديد لا طائل من ورائه

مبادرات باريس للذاكرة مجرد تنديد لا طائل من ورائه

تنبيه: رعود ورياح عاتية وزوابع على 4 ولايات

تنبيه: رعود ورياح عاتية وزوابع على 4 ولايات

صفحات وهمية توقع الجزائريين في فخ الجوائز الكاذبة!

صفحات وهمية توقع الجزائريين في فخ الجوائز الكاذبة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد