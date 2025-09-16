قافلة لتوزيع المحافظ المدرسية بالمناطق النائية

بمبادرة من الكشافة الإسلامية الجزائرية و"أوريدو"

أطلقت الكشافة الإسلامية الجزائرية، الثلاثاء، قافلة وطنية تضامنية لتوزيع محافظ مدرسية على التلاميذ بالمناطق النائية، بمناسبة الدخول المدرسي (2025-2026).

وبهذا الخصوص، أوضح القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، أن هذه القافلة التضامنية التي تم إطلاقها بالشراكة مع متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، والتي تجري تحت شعار “محفظة صغيرة تحمل آمالا كبيرة”، تأتي تنفيذا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين، تتعلق بتجسيد برنامج مشترك في مجال التضامن، لفائدة عدة شرائح من المجتمع.

كما تندرج هذه الحملة أيضا في إطار “دعم جهود الدولة في هذا المجال وتجسيد قيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتهيئة الظروف الملائمة لضمان موسم دراسي ناجح”.

وترمي هذه العملية في مرحلة أولى، إلى “توزيع 10 آلاف محفظة على التلاميذ بالمناطق النائية وأبناء العائلات من ذوي الدخل المحدود، كما تستهدف، إجمالا، توزيع 50 ألف محفظة”.

من جانبه، عبر المدير العام لأوريدو، روني عطية، عن “فخره بمرافقة الكشافة الإسلامية الجزائرية في هذا المشروع النبيل، انطلاقا من كون التعليم عاملا أساسيا في تطور المجتمعات”، مؤكدا “تمسك مؤسسته بقيم التضامن المجتمعي”.