-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

قالت إنها ترفرف في حلقها..صحفية تبتلع ذبابة على الهواء (فيديو)

سمية سعادة
  • 639
  • 0
قالت إنها ترفرف في حلقها..صحفية تبتلع ذبابة على الهواء (فيديو)

تعرضت صحفية كندية من أصل عربي لموقف محرج على الهواء حينما ابتلعت ذبابة دخلت فمها عن غير قصد..وربما بالقصد!

ابتلعت فرح ناصر، مقدمة برنامج “غلوبال نيوز”، ذبابة أثناء تقديم الأخبار على الهواء مباشرة، ويظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، أن الصحفية كانت تتحدث عن الفيضانات في باكستان عندما توقفت لمدة ثانيتين وجيزتين وهي تبتلع الحشرة، ثم استأنفت الحديث وكأن شيئا لم يكن رغم أنها كانت تشعر أن الذبابة ترفرف في حلقها، كما قالت.

وكتبت فرح تعليقا على صفحتها على تويتر على المقطع الذي شاركته حول الذبابة التي تسللت إلى فمها: “نشارك لأننا جميعا بحاجة إلى الضحك هذه الأيام” .مضيفة “ابتلعت ذبابة على الهواء اليوم” وحصل الفيديو على 99.4 ألف مشاهدة وأكثر من 1600 إعجاب.

وقد أشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة التي تعاملت بها الصحفية مع الموقف ما جعل الأمر يمر بدون أن يثير الضجة التي كانت ستحدث لو لم تتمكن ناصر من التعامل مع الذبابة برحابة صدر وتسمح لها بعملية الاقتحام إلى حلقها دون مشاكل.

مقالات ذات صلة
بالصور.. “سكيكدي” يشعل الشبكات بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد!

بالصور.. “سكيكدي” يشعل الشبكات بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد!

محامية مصرية تطالب الزوج بدفع أجر للزوجة على رضاعة أطفالها

محامية مصرية تطالب الزوج بدفع أجر للزوجة على رضاعة أطفالها

لاعبة فرنسية تتهم مدربها السابق باغتصابها

لاعبة فرنسية تتهم مدربها السابق باغتصابها

هذا سر انفصال ليوناردو ديكابريو عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين!

هذا سر انفصال ليوناردو ديكابريو عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين!

محكمة أمريكية تعوض فتاة سعودية بسبب كلب مريض

محكمة أمريكية تعوض فتاة سعودية بسبب كلب مريض

أطباء يستأصلون ورما يزن 45 كلغ من بطن امرأة برازيلية (صور)

أطباء يستأصلون ورما يزن 45 كلغ من بطن امرأة برازيلية (صور)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد