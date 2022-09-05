قالت إنها ترفرف في حلقها..صحفية تبتلع ذبابة على الهواء (فيديو)

تعرضت صحفية كندية من أصل عربي لموقف محرج على الهواء حينما ابتلعت ذبابة دخلت فمها عن غير قصد..وربما بالقصد!

ابتلعت فرح ناصر، مقدمة برنامج “غلوبال نيوز”، ذبابة أثناء تقديم الأخبار على الهواء مباشرة، ويظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، أن الصحفية كانت تتحدث عن الفيضانات في باكستان عندما توقفت لمدة ثانيتين وجيزتين وهي تبتلع الحشرة، ثم استأنفت الحديث وكأن شيئا لم يكن رغم أنها كانت تشعر أن الذبابة ترفرف في حلقها، كما قالت.

وكتبت فرح تعليقا على صفحتها على تويتر على المقطع الذي شاركته حول الذبابة التي تسللت إلى فمها: “نشارك لأننا جميعا بحاجة إلى الضحك هذه الأيام” .مضيفة “ابتلعت ذبابة على الهواء اليوم” وحصل الفيديو على 99.4 ألف مشاهدة وأكثر من 1600 إعجاب.

وقد أشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة التي تعاملت بها الصحفية مع الموقف ما جعل الأمر يمر بدون أن يثير الضجة التي كانت ستحدث لو لم تتمكن ناصر من التعامل مع الذبابة برحابة صدر وتسمح لها بعملية الاقتحام إلى حلقها دون مشاكل.