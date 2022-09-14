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جواهر

قالت إن “إبليس تعرّض للظلم”.. حكم نهائي ضد أستاذة جامعية مصرية

جواهر الشروق
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قالت إن “إبليس تعرّض للظلم”.. حكم نهائي ضد أستاذة جامعية مصرية
صحيفة إيجبت إندبندنت
الأستاذة الجامعية منى برنس

أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرارا بفصل أستاذة جامعية من وظيفتها، لنشرها مقاطع فيديو لها وهي ترقص على صفحتها الخاصة على فيسبوك، وقالت أمام طلابها إن” إبليس تعرض للظلم”.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من منى برنس، الأستاذة بقسم اللغة الإنجليزية، بكلية التربية جامعة قناة السويس.

وقالت إن الأستاذة نشرت عدة مقاطع فيديو لنفسها وهي ترقص، وتصر على إعادة نشر مقاطع متعددة.

وأضافت إن سلوك منى يحط من هيبة الأستاذ الجامعي ورسالته ومسؤوليته في نشر القيم وتعزيزها، وفقا لصحيفة ” ايجيبت انديبندت” الناطقة بالإنجليزية.

وأوضحت أن الأستاذة الجامعية نشرت أفكارا هدامة تنتهك المعتقدات السماوية والنظام العام عموما، وذكرت أمام طلابها في محاضرات أن “إبليس تعرض للظلم” مما يتحدى ثوابت الدين، وورد في الحكم أنها نصحتهم بعدم التقيد بالتقاليد والأديان لأنها تؤدي إلى التخلف.

وقالت المحكمة إن الرقص مهنة لمن يمارسها بشكل احترافي، ولا يجوز لأستاذة جامعية أن تتخذ الرقص شعارا وتستدعي الناس إليه، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، وأضافت المحكمة أن تصرفات برنس تضر بمشاعر الطلاب، وتؤثر على رسالتها ورسالة زملائها، لأنها قدوة ونموذج يحتذى به.

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