قالت لي “أنت تستحقها”!.. ترامب معلقا على فوز ماشادو بنوبل للسلام

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو بجائزة نوبل للسلام قائلا: “إن الشخص الذي فاز بالجائزة اتصل بي وقال لي إنني أقبل بها تكريما لك لأنك فعلا تستحقّها”.

وأضاف ترامب مازحًا: “لم أقل: “إذن أعطِيني إياها”، ما أثار ضحكات مستشاريه، قبل أن يتابع: “أعتقد أنها ربما كانت ستفعل ذلك. لقد كانت لطيفةً جدًّا”.

وقد أعاد ترامب التذكير بالمبادرات التي قال إنه اتخذها من أجل السلام منذ تولّيه منصبه، في تقليد بات يتكرر كلما واجه وسائل الإعلام. وقال إن ماشادو أرادت إهداء الجائزة له، إلى جانب شعب فنزويلا، مشيدةً بدعمه لقضيتها.

كما أشار ترامب إلى أن الجائزة، التي ينتهي موعد تقديم الترشيحات لها في الأول من فيفري، قد تُنسب إلى إنجازات عام 2024، قائلاً: “يمكنك أيضًا القول إنها مُنحت عن عام 2024، وكنتُ أنا أترشّح للمنصب في ذلك العام”.

وقد بدا جوّ البيت الأبيض أكثر توتراً أمس الجمعة، بعد وقت قصير من الإعلان عن فوز ماتشادو بالجائزة. قبل أن يظهر ترامب لاحقًا بنبرة مختلفة تمامًا.

هذا ما قاله البيت الأبيض بعد فو ماشادو بجائة نوبل للسلام

ومساء الجمعة، علّق البيت الأبيض، على منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو، معبرا عن موقفه من القرار.

وقال البيت الأبيض إن لجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام تعليقا على نتائج جائزة نوبل للسلام التي منحت جائزتها لسياسية فنزويلية.

وأكد البيت الأبيض أن “ترامب سيواصل إبرام اتفاقيات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح.”

و كانت لجنة نوبل النرويجية قد منحت اليوم جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى الفنزويلية “ماريا كورينا ماتشادو”، بسبب “مساعيها لتعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا، ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.”