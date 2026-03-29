قاليباف: واشنطن تناور دبلوماسيًا وتُخطط لهجوم بري

قاليباف: واشنطن تناور دبلوماسيًا وتُخطط لهجوم بري
رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن الولايات المتحدة تخطط لهجوم بري، رغم انخراطها علنا في جهود دبلوماسية للتفاوض على إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) بيان رئيس البرلمان الذي قال فيه إن “العدو يبعث علنا برسائل تفاوض فيما يخطّط سرا لهجوم بري”.

وقال قاليباف إن واشنطن تطرح ما لم تحققه في الحرب لإنجازه عبر المسار الدبلوماسي.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت، السبت، عن مسؤول أميركي قوله إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاليا احتمالات واقعية لإجراء مفاوضات مع إيران تفضي إلى نتائج إيجابية.

وأوضح المسؤول أن ترامب مستعد للإنصات للإيرانيين، لكن “إذا لم يقبلوا واقع اللحظة الراهنة فسوف يتعرضون لضربات أقوى من أي وقت مضى”.

وذكر المصدر، أن ترامب أوضح أنه لا يخطط لإرسال قوات برية في الوقت الحالي لإيران، لكنه يبقي جميع الخيارات على الطاولة.

مقالات ذات صلة
حتى 6 أفريل.. ترامب يمدد مهلة استهداف المنشآت النووية وإيران ترد رسميا

الدفاع الجوي الإيراني يعلن تدمير مقاتلة “إف 16” أمريكية

الدفاع الجوي الإيراني يعلن تدمير مقاتلة “إف 16” أمريكية

البابا ليو الرابع عشر يهاجم “قادة الحروب” بلهجة غير معتادة

البابا ليو الرابع عشر يهاجم “قادة الحروب” بلهجة غير معتادة

زمير يحذر الكابينيت: الجيش “سينهار على نفسه”

زمير يحذر الكابينيت: الجيش “سينهار على نفسه”

العدوان على لبنان يودي بحياة 51 من الكوادر الطبية

العدوان على لبنان يودي بحياة 51 من الكوادر الطبية

عقب ثاني هجوم للحوثيين.. الكيان وأمريكا ينسقان معا للرد  

عقب ثاني هجوم للحوثيين.. الكيان وأمريكا ينسقان معا للرد  

