قاليباف: واشنطن تناور دبلوماسيًا وتُخطط لهجوم بري

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن الولايات المتحدة تخطط لهجوم بري، رغم انخراطها علنا في جهود دبلوماسية للتفاوض على إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) بيان رئيس البرلمان الذي قال فيه إن “العدو يبعث علنا برسائل تفاوض فيما يخطّط سرا لهجوم بري”.

وقال قاليباف إن واشنطن تطرح ما لم تحققه في الحرب لإنجازه عبر المسار الدبلوماسي.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت، السبت، عن مسؤول أميركي قوله إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاليا احتمالات واقعية لإجراء مفاوضات مع إيران تفضي إلى نتائج إيجابية.

وأوضح المسؤول أن ترامب مستعد للإنصات للإيرانيين، لكن “إذا لم يقبلوا واقع اللحظة الراهنة فسوف يتعرضون لضربات أقوى من أي وقت مضى”.

وذكر المصدر، أن ترامب أوضح أنه لا يخطط لإرسال قوات برية في الوقت الحالي لإيران، لكنه يبقي جميع الخيارات على الطاولة.