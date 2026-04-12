قاليباف: واشنطن فشلت في كسب ثقة وفدنا المفاوض

قال رئيس المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، إن الولايات المتحدة فشلت في كسب ثقة الوفد الإيراني خلال محادثات إسلام آباد.

وكتب قاليباف صفحته بمنصة “إكس” بعد 21 ساعة من المحادثات: “قبل بدء المفاوضات، أكدتُ أن لدينا النوايا الحسنة والعزيمة اللازمتين، ولكن نظرًا لتجارب الحربين السابقتين، فإننا لا نثق بالطرف الآخر”.

وأضاف: “قدّم زملائي في الوفد الإيراني 168 مقترحًا بنّاءً ومستقبليًا، إلا أن الطرف الآخر فشل في نهاية المطاف في كسب ثقة الوفد في هذه الجولة من المحادثات.. لقد فهمت أمريكا منطقنا ومبادئنا، والآن حان الوقت لتقرر ما إذا كانت قادرة على كسب ثقتنا أم لا”.

وتابع رئيس البرلمان الإيراني باقر قاليباف أن الدبلوماسية “طريقة أخرى إلى جانب الكفاح العسكري لضمان حقوق الأمة الإيرانية، ولن نتوقف أبداً عن جهودنا لترسيخ إنجازات الدفاع الوطني الإيراني الذي دام 40 يوماً”.