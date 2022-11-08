قال إنها تروّج للحجاب الإسلامي.. قيادي يميني يهاجم وزارة الجيوش الفرنسية
هاجم قيادي يميني متطرف، وزارة الجيوش الفرنسية، بسبب ظهور امراة محجبة في تقويم خاص بها للعامين القادمين 2023 – 2024.
ونشر داميان ريو، القيادي في حزب “استرداد” عبر حسابه على تويتر، صورة للتقويم الذي أصدرته وزارة الجيوش والخاص بالعامين القادمين. حيث تظهر صورة لسيدة محجبة.
وكتب في التعليق المرفق: “ترويج للحجاب الإسلامي على تقويم وزارة الجيوش”.
Je maintiens l’information malgré le démenti de @Armees_Gouv.
Calendrier distribué il y a plusieurs semaines au personnel du Commissaire des Armées. Plusieurs sources. https://t.co/4vjqJ4RXIS pic.twitter.com/vgUE1Kov88
— Damien Rieu (@DamienRieu) November 7, 2022
وجاء في رد الوزارة عن الصورة المتداولة عبر الشبكات، أنه لا أساس لها من الصحة، لافتة أنها مركبة عن طريق برنامج تعديل الصور فوتوشوب، لكنه أعاد نشر صور أخرى للتقويم لتأكيد صحة حديثه.
Après vérification approfondie, le calendrier qui circule sur les réseaux sociaux est une initiative d’une équipe d’un service du ministère.
➡️Il n’est en aucun cas le calendrier d’@Armees_Gouv comme cela a été affirmé ⤵️#NotreDéfense pic.twitter.com/UYyxy7x704
— Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) November 7, 2022
ودعم ريو كلامه بمقطع فيديو يظهر فيه الحجاب بشكل واضح، وطالب باعتذار كل من شكك في مصداقية ما نشره بعدما حذفت الوزارة تغريداتها.
ووصف نشطاء متطرفون التقويم بأنه “تطور خطير” وأمر “غير مقبول” في فرنسا، وهو ما ينذر بحسب بعضهم بقيام “الجمهورية الإسلامية” في البلاد مع حلول عام 2024، فيما استنكر آخرون الحملة الممنهجة ضد الحجاب.
وزارة الجيوش الفرنسية تتلعثم وتتصدّع وتتنصّل من إدراج صورة لمواطنة محجبة (oh mon dieu) على روزنامة حضّرها فريق عمل في الوزارة.
إن الحملة التي تقودها فرنسا الرسمية ضد الحجاب من أبشع وأغبى الحملات العنصرية باسم العلمانية. https://t.co/e8QWGQebMS
— Passing by – العابر (@happen2passby) November 7, 2022