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جواهر

 قال إنها تروّج للحجاب الإسلامي.. قيادي يميني يهاجم وزارة الجيوش الفرنسية

جواهر الشروق
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 قال إنها تروّج للحجاب الإسلامي.. قيادي يميني يهاجم وزارة الجيوش الفرنسية
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امراة محجبة

هاجم قيادي يميني متطرف، وزارة الجيوش الفرنسية، بسبب ظهور امراة محجبة في تقويم خاص بها للعامين القادمين 2023 – 2024.

ونشر  داميان ريو، القيادي في حزب “استرداد” عبر حسابه على تويتر، صورة للتقويم الذي أصدرته وزارة الجيوش والخاص بالعامين القادمين. حيث تظهر صورة لسيدة محجبة.

وكتب في التعليق المرفق: “ترويج للحجاب الإسلامي على تقويم وزارة الجيوش”.

وجاء في رد الوزارة عن الصورة المتداولة عبر الشبكات، أنه لا أساس لها من الصحة، لافتة أنها مركبة عن طريق برنامج تعديل الصور فوتوشوب، لكنه أعاد نشر صور أخرى للتقويم لتأكيد صحة حديثه.

ودعم ريو كلامه بمقطع فيديو يظهر فيه الحجاب بشكل واضح، وطالب باعتذار كل من شكك في مصداقية ما نشره بعدما حذفت الوزارة تغريداتها.

ووصف نشطاء متطرفون التقويم بأنه “تطور خطير” وأمر “غير مقبول” في فرنسا، وهو ما ينذر بحسب بعضهم بقيام “الجمهورية الإسلامية” في البلاد مع حلول عام 2024، فيما استنكر آخرون الحملة الممنهجة ضد الحجاب.

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