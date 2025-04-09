قال كلاما مستفزا وصادما.. ترامب يهين زعماء دول يتوسلونه!

أهان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زعماء دول قال إنهم يتوسلونه من أجل إبرام صفقات جديدة، مستعملا كلاما مستفزا كان وقعه صادما للغاية.

وقال ترامب خلال حفل عشاء اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس في واشنطن إن قادة الدول يتواصلون معه “ويتوسلون” من أجل التوصل إلى اتفاق مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وأضاف: “أقول لكم، هذه الدول تتصل بنا، وتتملقني”، وعبر عن التملق بعبارة صادمة ومبتذلة.

وتابع: “إنهم يتوقون للتوصل إلى اتفاق. من فضلك، من فضلك يا سيدي. فلنبرم أي صفقة، مستعدون لفعل أي شيء سيدي”. قالها ترامب وهو يقلد توسل أحد الزعماء”.

وقد دخلت العديد من الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلنها ترامب 2 أفريل، حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، وهي تستهدف مجموعة واسعة من السلع المستوردة.

وأشعلت الرسوم حربا تجارية عالمية، حيث تخطط الاقتصادات الكبرى لاتخاذ إجراءات انتقامية.