قانونية جزائرية تساعد اللاجئين السوريين بألمانيا

درست الحقوق بجامعة بوتسدام

حملت القانونية الجزائرية دارين زراري هموم المظلومين والمكسورين وسافرت بها إلى ألمانيا، وهناك لم تنته الرحلة، بل بدأت مع لاجئين سوريين فروا من بنادق الحرب إلى حيث الأمان والاطمئنان.

بدايات صعبة

لم يكن من الممكن أن تعيش دارين في ألمانيا دون أن تتعرض لصعوبات ومشاكل مادية نأت بها عن تحقيق الاستقرار المالي الذي كانت ترغب فيه، ولكن بعد أن تعدّت هذه المرحلة العسيرة بشجاعة وصبر، أيقنت أن المرأة الجزائرية قوية جدا وتستطيع أن تتأقلم مع جميع الظروف.

الدراسة في الصباح والمساء

منذ وصولها إلى ألمانيا، أدركت القانونية الجزائرية أن سر النجاح لأي وافد على هذا البلد هو تعلم اللغة الألمانية، فدخلت جامعة بوتسدام للقانون أصبحت تدرس فيها في الصباح والمساء حتى تتمكن من الانطلاق في تحقيق أهدافها، وتعتبر دارين أن التحاقها بهذه الجامعة من أهم التجارب التي خاضتها في حياتها.

مساعدة اللاجئين السوريين

يبلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا 790 ألف لاجئ، وكان لابد لهذا العدد الكبير أن يستند على هيئات وجمعيات مدنية وقانونية ليتمكن من تجاوز المشاكل والصعوبات التي تواجهه في هذا البلد الأوروبي القوي.

وتعتبر دارين واحدة من الوجوه القانونية المعروفة في ألمانيا التي يلوذ إليها اللاجئون بحكم إتقانها للغة العربية والألمانية، ولأن قلبها ينبض بالعروبة، فقد صارت زراري تعود إلى بيتها وهي تحمل معها قصص السوريين وأحلامهم وأحزانهم التي يبثونها إياها.

وحول هذه النقطة تقول زراري إنها أصيبت بإرهاق نفسي من جراء ما تستمع إليه من قصص موغلة في الألم واليأس بينما تجد نفسها أحيانا عاجزة عن التعامل بعض القضايا لأن طريقها القانوني مسدود.

الصبر وتحمل المسؤولية

شأنها، شأن الكثير من الجزائريات اللواتي سافرن إلى بلدان أخرى بمفردهن، تعلمت دارين الصبر وتحمل المسؤولية من خلال ما شاهدته من مآسي تعرض لها السوريون الذين انقطعت بهم السبل في بعض البلدان وتفرقوا على أهاليهم الذين تركوهم في سوريا.

وعلى سبيل النصيحة، تقول دارين زراري لأي شخص أجنبي يرغب في بناء حياته في ألمانيا، وهي نصيحة أخذتها من والدها، أنه إذا أردت أن تحلم فنم، وإذا أردت أن تحقق أحلامك فقم واعمل.