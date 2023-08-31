قانون الإعلام الجديد يصدر في الجريدة الرسمية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 56) نصّ القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام.
ويقصد بالنشاط الإعلامي، في مفهوم هذا القانون، كل نشر للأخبار والصور والآراء. وكل بثّ لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات. عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية، موجه للجمهور أو لفئة منه.
وينص القانون على أن يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور، وفي ظل احترام:
- الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية،
- الديانات الأخرى،
- الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة،
- السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني،
- متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني،
- مقوّمات ورموز الدولة،
- كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية
- المصالح الاقتصادية للبلاد،
- حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي،
- سرية التحقيق الابتدائي والقضائي،
- الطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء.