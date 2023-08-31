قانون الإعلام الجديد يصدر في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 56) نصّ القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام.

ويقصد بالنشاط الإعلامي، في مفهوم هذا القانون، كل نشر للأخبار والصور والآراء. وكل بثّ لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات. عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية، موجه للجمهور أو لفئة منه.

وينص القانون على أن يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور، وفي ظل احترام: