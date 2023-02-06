قانون الاستثمار الجزائري يفتح شهية الشركات الأمريكية

واشنطن تأمل في مضاعفة المبادلات التجارية في 2023

عبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر عن أملها في مضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الجاري صعودا من أكثر من 3 مليارات في السنة الماضية، في وقت أبدت فيه شركات أمريكية رغبتها للقدوم إلى الجزائر والاستثمار في إطار النص التنظيمي الجديد الذي لاقى استحسان العديد منها.

وذكرت السفيرة إليزابيث مور أوبين خلال حفل إعادة إطلاق غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، وعرض حول التدابير والإجراءات التي جاء بها قانون المالية للعام الجاري، الاثنين، بفندق “هوليداي إن” بالشراقة بالعاصمة، أنه من خلال المجهودات التي ستقوم بها غرفة التجارة الأمريكية الجزائرية، فإن المبادلات بين البلدين لا شك أنها ستتضاعف.

وشددت الدبلوماسية الأمريكية على أن العديد من الفرص متاحة أمام شركات بلادها في الجزائر على غرار النقل والاتصالات والفلاحة الطاقة والبنى التحتية، موضحة أن غرفة التجارة تقوم بعمليات استكشاف مختلف الفرص المتاحة في السوق الجزائرية.

من جانب آخر، كشفت السفيرة إليزابيث مور أوبين أن الولايات المتحدة كانت أول مستثمر أجنبي مباشر في الجزائر في سنة 2023، دون تقديم تفاصيل إضافية عن قيمة هذه الاستثمارات والقطاعات التي استثمرت فيها شركات أمريكية.

بدوره، قال خالد بن نعمان، عضو المكتب التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في الجزائر، إن الهدف من إعادة بعث الغرفة هو إعطاء نفس ودفعة جديدة لها وتوطيد العلاقات الثنائية في الاتجاهين بين الجزائر والولايات المتحدة، إضافة لترقية الاستثمار في الجزائر في إطار شراكات والعمل على الاستفادة من البيئة الاقتصادية السائدة في أمريكا.

وأفاد بن نعمان في تصريح للصحافة على هامش اللقاء بأن تطمينات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص قانون الاستثمار الذي سيكون مستقرا لمدة 10 سنوات، والإسراع في نشر النصوص التطبيقية مباشرة عقب الإفراج عن القانون، لقي استحسان المستثمرين الأمريكيين الذين ينوون الاستثمار في الخارج، وأيضا مؤسسات مالية دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استحسنت ذلك. وعلق بالقول “هذه إشارات قوية أرسلت للمستثمرين الأجانب”.

وأوضح بن نعمان، أنه يجري التحضير لتنظيم يوم دراسي حول قانون الاستثمار الجزائري الجديد، يتناول ماذا يمكن للشركات الجزائرية والأمريكية القيام به معا في إطار شراكات، خصوصا أن العديد من المستثمرين الأمريكيين أبدوا رغبتهم بالقدوم إلى الجزائر في سنة 2023، وذلك في عدة قطاعات على غرار النفط والغاز والطاقات المتجددة التكنولوجيات الحديثة الصناعة الصيدلانية والفلاحة وغيرها.

وحسب المتحدث، فإن الجزائر ما زالت تصدر الغاز والمشتقات النفطية إضافة للعجلات إلى أمريكا، موضحا أن الهدف هو تمكين الشركات المحلية من إقامة شراكات مع نظيراتها الأمريكية، والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتوفرة في هذا البلد.

وتتمثل المهمة الأساسية لغرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، في زيادة المبادلات والاستثمار بين البلدين، كما أنها تعمل كمنصة لمجتمع الأعمال الأمريكي للتواصل والنمو وربط العلاقات.