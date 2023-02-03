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الجزائر

قانون الباهاماس.. روراوة وبلماضي وبن ناصر ومغني يتحدثون عبر الشروق

الشروق أونلاين
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عدد جديد من برنامج “لا كازا ديال سبور” عبر قناة “الشروق تي في”، بمشاركة ضيوف من العيار الثقيل يتقدمهم محمد روراوة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، والمدرب جمال بلماضي، والدولي إسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان الإيطالي، والدولي السابق مراد مغني،  والدولي أحمد توبة لاعب باشاك شهير التركي.

 تناول العدد موضوع اللاعبين مزدوجي الجنسية، وقانون الباهاماس الذي مكن عدة لاعبين مغتربين من الانضمام إلى صفوف المنتخب الجزائري، وكان تحت عنوان “اخترت الجزائر”.

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