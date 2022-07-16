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الجزائر

قانون المالية التكميلي 2022 على طاولة مجلس الوزراء هذا الأحد

الشروق أونلاين
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قانون المالية التكميلي 2022 على طاولة مجلس الوزراء هذا الأحد
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة مشروع قانون المالية التكميلي 2022 وعددا من العروض الأخرى.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع سيتناول بالدراسة والمصادقة، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا عروض تخص مشروع انجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرضع وتهيئة المسار التقني لموسم انتاج الحبوب 2022-2023 وتوسيع ميناء جن جن.

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