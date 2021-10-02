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قانون المالية 2022 على طاولة مجلس الوزراء هذا الأحد

الشروق أونلاين
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قانون المالية 2022 على طاولة مجلس الوزراء هذا الأحد

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد، يخصص لدراسة مشروع قانون المالية 2022 وتقديم عروض وتدابير استعجالية في عدة قطاعات.

بيان رئاسة الجمهورية:

 يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ودراسة عروض تتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة، والتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، وكذا الصيد البحري.

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