قانون المحروقات الجديد يجلب المزيد من الشركاء الدوليين

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع "إيكينور" النرويجية

جلب قانون المحروقات الجديد المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين إما في الاستثمار لأول مرة، أو لشركات متواجدة أصلا في الجزائر وتسعى لتوسيع استثماراتها في إطار النص التنظيمي الذي اعتمد مؤخرا.

وفي السياق، وقعت شركة سوناطراك الإثنين، مذكرة تفاهم مع شريكها النرويجي إيكونور EQUINOR “شتات أوتل سابقا”، لبحث فرص التعاون في مجالات الاستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وفي دول أخرى، وكذا حماية البيئة، والتكنولوجيات الجديدة والأداء العملياتي.

وأفاد بيان لسوناطراك تلقت “الشروق نسخة منه، أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز الشراكة القائمة بين سوناطراك وإيكونور EQUINOR، من خلال البحث عن فرص جديدة للتعاون عبر مشاريع قائمة حاليا و / أو جديدة، وفي مجالات أخرى كذلك، مثل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتحكم في تأثيرات الكربون، وإدارة السلامة الصناعية، وتطبيق التقنيات المتطورة لتحسين إنتاج المحروقات، وتطوير نموذج فعال لإدارة العمليات النفطية.

وتتواجد EQUINOR المعروفة بتسمية “شتات أويل” سابقا، بالجزائر منذ سنة 2004، وهي شريك مع سوناطراك وشركة بريتيش بتروليوم BP في حقول نفط في مرحلة الإنتاج بكل من عين صالح وعين أميناس، وهي شريك لسوناطراك في موقع الاستكشاف بتيميسيت.

وبلغة الأرقام فقد وقعت سوناطراك ما لا يقل عن 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون مع شركات طاقة دولية كبرى لبحث الاستثمار في إطار قانون المحروقات الجديد.

ومن الاتفاقيات الموقعة نجد كلا من شركة “تيباو” التركية، وأوكسيدينتال “أوكسي” وشوفرون و”اكسون موبايل” الأمريكية، و”إيني” الايطالية، و”توتال” الفرنسية، إضافة لعملاقي الطاقة الروسيين “غاز بروم” و”لوك أويل”.

وتعتزم وزارة الطاقة إطلاق مناقصة دولية كبرى للمحروقات في النصف الثاني من السنة الجارية، وفق تصريح سابق لوزير القطاع محمد عرقاب لـ “الشروق”، لأسباب أرجعها إلى جائحة كورونا وسعي السلطات لتنظيم مناقصة ناجحة بعد رفع القيود المفروضة بسبب الفيروس، علما أن جل النصوص التطبيقية المقدر عددها بـ 43 نصا قد تم الانتهاء من إعدادها ويجري نشرها في الجريدة الرسمية تدريجيا.