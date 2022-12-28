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الجزائر

قانون المقاول الذاتي في الجريدة الرسمية.. 3 خطوات أخرى قبل إصدار أول بطاقة

محمد عبد المؤمن
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قانون المقاول الذاتي في الجريدة الرسمية.. 3 خطوات أخرى قبل إصدار أول بطاقة
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قانون المقاول الذاتي في الجريدة الرسمية

صدر نصّ القانون الأساسي للمقاول الذاتي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 85). في انتظار استكمال 3 خطوات أخرى، من أجل إصدار أول بطاقة للمقاول الذاتي في الجزائر. 

ويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية، نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة. على أن لا يتعدى رقم أعماله السنوي حدّا معيّنا.

ولم يُفرج بعد عن الحدّ الأقصى لرقم أعمال المقاولين الذاتيين، ولا قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من نظام المقاول الذاتي.

لكن من المؤكد أن هذه القائمة لن تتضمن أيّا من المهن الحرّة، كالمحاماة. أو المهن والنشاطات المقننة كنشاط الوكيل العقاري. أو النشاطات الحرفية التي تخضع لنظام مختلف.

وكان وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، قد ذكر عددا من النشاطات التي ستكون معنية بنظام المقاول الذاتي، على غرار سائقي تطبيقات النقل (VTC)، ومبرمجي المواقع والتطبيقات، ومصمّمي الغرافيك، وغيرهم.

وسيعفى المقاولون الذاتيون من شرط القيد في السجل التجاري، حيث ستُنشأ بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية جديدة، للقيام بهذه المهمّة بشكل مستقلّ.

إذن فالخطوات الـ3 المتبقّية قبل أن يصبح بإمكان المهنيين المستقلّين الاستفادة من نظام المقاول الذاتي هي: صدور قائمة النشاطات المؤهلة، الكشف عن الحدّ الأقصى لرقم الأعمال، وتأسيس المؤسسة العمومية التي ستقوم بتسجيل المقاولين الذاتيين.

السماح للأجانب المقيمين بالجزائر بامتلاك بطاقة المقاول الذاتي

ويشترط القانون على الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي، الجنسية الجزائرية، وبلوغ السنّ القانوني للعمل، وممارسة نشاط مدرج في قائمة النشاطات المؤهلة.

كما يمكن للأجانب المقيمين بالجزائر بطريقة قانونية، أن يمارسوا نشاط المقاول الذاتي، بموجب ما ينصّ عليه القانون الأساسي لهذا النظام.

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