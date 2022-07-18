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قانون تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في الجريدة الرسمية

الشروق أونلاين
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قانون تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في الجريدة الرسمية
أرشيف
رئيس الجمهورية

أصبح بإمكان مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، النشاط ضمن تعاونيات للصيد، بعد صدور قانون جديد يسمح بذلك.

القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤرخا في 12 جويلية، ينصّ على إمكانية إنشاء تعاونيات للصيد البحري وتربية المائيات، من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع.

وتعتبر تعاونية الصيد البحري وتربية المائيات، في نصّ القانون، مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، بحيث تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

ويكون الانضمام إلى تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات بصفة اختيارية، وتحدّد كيفيات إنشاءها عن طريق التنظيم.

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