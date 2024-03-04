قانون جديد خاص بحراس مرمى كرة القدم

كشفت تقارير إعلامية، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن عن مجموعة من التجارب لتحسين سلوك اللاعبين في المباريات.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، في تقرير لها، إن من بين التجارب، التي أعلن عنها بعد الاجتماع السنوي العام لمجلس “IFAB” في بحيرة “لوخ لوموند”، زيادة عدد الثواني الممنوحة لحارس المرمى بالإمساك بالكرة بشكل رسمي من 6 إلى 8 ثوان.

وخلال الـ5 ثوان الأخيرة من الثمانية سيقوم حكم المباراة برفع يده، بما يعني وجود العد التنازلي، من 5 أصابع للإشارة للمدة المتبقية.

وأضاف التقرير: “حال نفد الوقت من حارس المرمى دون أن يلعب الكرة، فسيتم النظر في توجيه أكثر من عقوبة غير الموجودة حاليا”.

ويشتمل الأمر هنا على منح الخصم رمية تماس في ملعب الخصم في ملعب المنافس أو ركلة ركنية.

والعقوبة الحالية للاحتفاظ بالكرة لأكثر من 6 ثوان هي منح ركلة حرة غير مباشرة للخصم ولا تطبق في أغلب الأحيان رغم تجاوز حد الثواني المسموح للاحتفاظ بالكرة.