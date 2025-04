قانون جديد من الاتحاد البرازيلي يثير غضب نيمار وديباي

راسل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، جميع الأندية البرازيلية، وأعلمهم بقانون “منع الوقف على الكرة” في المباريات، ومنح بطاقة صفراء لكل لاعب يقوم بهذا التصرف.

وجاء القرار الجديد، بعد وقوف الهولندي ممفيس ديباي، لاعب كورينتيانز فوق الكرة، عند حلول الدقيقة 90، خلال نهائي “بطولة باوليستا الدرجة الأولى”، ضد بالميراس.

وانتقد ديباي القرار، وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”: ” أعلن الاتحاد البرازيلي، أن أي لاعب يقف على الكرة سيتلقى بطاقة صفراء، لا أرى أي مشكلة في هذا الفعل، كرة القدم البرازيلية تتطور… وتستحق أن تحظى باهتمام عالمي”.

So I really went to Brazil to also experience jogo Bonita first hand but now @CBF_Futebol announced yesterday that no player can’t stand on the ball or the player will receive a yellow card , it was decided after I did balance on the ball for a couple seconds in the last finale…

— Memphis Depay (@Memphis) April 6, 2025