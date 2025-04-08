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رياضة

قانون جديد من الاتحاد البرازيلي يثير غضب نيمار وديباي

عمر سلامي
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قانون جديد من الاتحاد البرازيلي يثير غضب نيمار وديباي
أرشيف
البرازيلي نيمار

راسل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، جميع الأندية البرازيلية، وأعلمهم بقانون “منع الوقف على الكرة” في المباريات، ومنح بطاقة صفراء لكل لاعب يقوم بهذا التصرف.

وجاء القرار الجديد، بعد وقوف الهولندي ممفيس ديباي، لاعب كورينتيانز فوق الكرة، عند حلول الدقيقة 90، خلال نهائي “بطولة باوليستا الدرجة الأولى”، ضد بالميراس.

وانتقد ديباي القرار، وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”: ” أعلن الاتحاد البرازيلي، أن أي لاعب يقف على الكرة سيتلقى بطاقة صفراء، لا أرى أي مشكلة في هذا الفعل، كرة القدم البرازيلية تتطور… وتستحق أن تحظى باهتمام عالمي”.

وأضاف: ” دعونا نركّز على القوانين التي يمكن أن تطوّر اللعبة، ونولي اهتماماً أكبر لجانبها التجاري، بما يعود بالفائدة على الأندية والجماهير واللاعبين، بدلاً من هذه الإعلانات السخيفة”.

ولم يتوان نيمار في انتقاد القرار الجديد، حيث سار على خطى ديباي، وكتب في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي: “كرة القدم أصبحت مملة أكثر فأكثر”.

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