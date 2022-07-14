-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قانون خاص امتدادا لتدابير الرحمة والوئام يشمل 298 سجينا

الشروق أونلاين
  • 1366
  • 0
قانون خاص امتدادا لتدابير الرحمة والوئام يشمل 298 سجينا
أرشيف
رئيس الجمهورية

أعلنت رئاسة الجمهورية يوم الخميس في بيان، عن إعداد قانون خاص يتضمّن العفو عن 298 محكوما عليهم أحكاما نهائية، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني.

وسيُحال مشروع القانون على اجتماع الحكومة الأسبوع القادم. قبل أن يُرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه، لإحالته على البرلمان في دورته المقبلة.

وكانت الرئاسة قد أعلنت يوم 4 جويلية الجاري، عن إعداد هذا القانون الخاص. وقالت إنه يأتي “في سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية بعد المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني”.

مقالات ذات صلة
لا وفيات ولا كورونا ولا تائهون جزائريون في الحج

لا وفيات ولا كورونا ولا تائهون جزائريون في الحج

كورونا تُرقد 38 جزائريا في المستشفيات ونظام صارم لاستقبال الحجاج

كورونا تُرقد 38 جزائريا في المستشفيات ونظام صارم لاستقبال الحجاج

تجار “شارع دبي” بالعلمة يستعدون لاستقبال المتسوقين التونسيين

تجار “شارع دبي” بالعلمة يستعدون لاستقبال المتسوقين التونسيين

الرئيس تبون يشرف على تكريم الرياضيين المتوجين في ألعاب وهران 2022

الرئيس تبون يشرف على تكريم الرياضيين المتوجين في ألعاب وهران 2022

مجلس الأمة يصوت بالإجماع على مشروع قانون الاحتياط العسكري

مجلس الأمة يصوت بالإجماع على مشروع قانون الاحتياط العسكري

أجواء صافية ودرجات حرارة مرتفعة عبر عدة ولايات الجمعة

أجواء صافية ودرجات حرارة مرتفعة عبر عدة ولايات الجمعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد