قانون خاص امتدادا لتدابير الرحمة والوئام يشمل 298 سجينا

أعلنت رئاسة الجمهورية يوم الخميس في بيان، عن إعداد قانون خاص يتضمّن العفو عن 298 محكوما عليهم أحكاما نهائية، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني.

وسيُحال مشروع القانون على اجتماع الحكومة الأسبوع القادم. قبل أن يُرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه، لإحالته على البرلمان في دورته المقبلة.

وكانت الرئاسة قد أعلنت يوم 4 جويلية الجاري، عن إعداد هذا القانون الخاص. وقالت إنه يأتي “في سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية بعد المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني”.