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الجزائر

قانون خاص بالتقاعد النسبي.. وزير العمل يوضح

الشروق أونلاين
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قانون خاص بالتقاعد النسبي.. وزير العمل يوضح
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وزير العمل يوسف شرفة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن وضع قانون خاص بالتقاعد النسبي لفئة العمال المعاقين غير ممكن حاليا.

وأوضح شرفة، الخميس، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أنه من غير الممكن حاليا وضع قانون خاص حول التقاعد النسبي لهذه الشريحة.

كما تحدث شرفة عن التشغيل وكشف، أنه تم إلى غاية أكتوبر 2021، فتح أزيد من 143 ألف منصب شغل منها 69 ألف مخصصة لخريجي الجامعات.

كما أوضح الوزير أنه تم إنشاء 3881 مؤسسة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة لاكناك، منها 1207 مؤسسة لخرجي الجامعات.

وقال الوزير أنه تم استحداث آليه لإنشاء وتنظيم وتسيير اللجنة الوطنية لترقية التسيير تتشكل من ممثلين عن قطاعات الداخلية الطاقة والمناجم، الفلاحة، الصناعة، التعليم العالي، التكوين المهني، الموارد المائية والصيد البحري والشباب والرياضة والديوان الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتشغيل والمفتشية العامة للعمل.

عودة التقاعد النسبي.. هذا ما قاله وزير العمل الجديد

وفي 2 ديسمبر 2021، أكد وزير العمل الجديد يوسف شرفة إن عودة صيغة التقاعد النسبي ودون شرط السن، في الوقت الراهن، غير ممكنة، نظرا لاختلال التوازن المالي لصندوق التقاعد.

وقال شرفة ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول موعد عودة هذه الصيغة، إن استحداثها كان استثنائيا خلال التسعينيات بسبب غلق المؤسسات، لضمان حماية للعمال الذين فقدوا مناصب عملهم.

واوضح إن هذا القرار أثر على التوازنات المالية لصندوق التقاعد، وتم عام 2016 توقيف هذا النمط لحماية حق الأجيال القادمة في التقاعد.

وحسبه، الذهاب المبكر للتقاعد أثقل كاهل صندوق التقاعد، بانخفاض في عدد المشتركين، حيث نسجل 1.92 مشترك مقابل متقاعد واحد حاليا، في حين أن التوازن يتطلب 5 مشتركين في الصندوق لمتقاعد واحد.

وختم: لهذه الاسباب يتعذر في الوقت الحالي الرجوع إلى هذا الاجراء الاستثنائي، لكن الدولة ستبقى متمسكة بمبادئها الاجتماعية.

فتح التقاعد المسبق يعني استقبال مليون متقاعد جديد

وفي 2 ماي 2021، قال وزير العمل السابق، الهاشمي جعبوب إن فتح الباب أمام التقاعد النسبي يعني استقبال 1 مليون متقاعد جديد وبالتالي تضخيم العجز الحاصل في الصندوق الوطني، مؤكدا استمرار العمل  بالتقاعد العادي.

وأوضح الوزير في حوار له مع “يومية الشعب” أن التقاعد النسبي ودون شرط السن كان أمرا استثنائيا، معتبرا أن فتح الباب أمام هذا النوع سيؤدي إلى تضخيم العجز بإضافة 540 مليار دينار.

وأشار  إلى أن صندوق التقاعد يعاني من عجز قدره 590 مليار دينار تتولى الدولة التكفل به عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار الذي يمول بدوره من الخزينة العمومية.

وأضاف أن هناك 2.2 عامل لكل متقاعد واحد والتوازن يقتضي من 4 الى 5 عمال لكل لـ 1 متقاعد، وهذا ما يستلزم إحداث 1 مليون منصب عمل جديد أو على الأقل 500 ألف منصب كمرحلة أولى عن طريق الإنعاش الاقتصادي.

وأكد جعبوب على أن الاختلال في ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد ليس لنقص أو إهمال أو سوء تسيير، وإنما السبب ناتج عن معطيات موضوعية منها تزايد عدد المتقاعدين خاصة في 2016 وانكماش عدد العمال المشاركين (الاشتراكات).

 وزير العمل يعلن عن غلق ملف التقاعد النسبي

وسابقا استبعد وزير العمل، الهاشمي جعبوب، الرجوع إلى التقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن الذي تم اللجوء إليه في فترة معينة وخاصة مرت بها الجزائر.

وكشف جعبوب، الخميس 8 أفريل 2021، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أنه يستحيل حاليا العودة لنظام التقاعد النسبي بالنظر للعجز المالي الذي يعاني منه صندوق الوطني للتقاعد.

وتوقع الوزير أن يبلغ العجز في الصندوق الوطني للتقاعد في 2021 مايقارب 690 مليار دينار، موضحا أن الصندوق سجل عجزا بـ 640 مليار دينار في 2020.

وتحدث جعبوب عن سعي مصالحه استثنائيا لدراسة قانون التقاعد النسبي الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتصحيح الوضع، وقال “سنسعى جاهدين لتدارس حماية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاولة تصحيح الوضع حسب المتاح من الإمكانيات المادية”.

المركزية النقابية تدعو لعودة التقاعد النسبي 

وكان الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد دعا، يوم 24 فيفري 2021،  إلى عودة التقاعد النسبي، الذي يعد حسب المنظمة، حقا من حقوق العمال وأيضا حلا لمسألة البطالة وسط الشباب.

وقال فرحات شابخ القيادي في الإتحاد في حصة ضيف الصباح بالإذاعة الأولى، إنه من غير المنطقى أن نفرض على عامل أتم مدة 32 سنة في العمل، البقاء في منصبه إلى غاية بلوغ سن التقاعد وهو 65 سنة.

وأوضح، إن عودة التقاعد دون شرط السن، هو فرصة لحل معضلة البطالة وسط الشباب خصوصا خريجي الجامعات ومعاهد التكوين، حيث سيفسح حسبه العمال المحالون على التقاعد مناصبهم لموظفين جدد.

وعن مسألة العجز في صندوق التقاعد، التي تعتبرها الحكومة، سببا رئيسيا في تجميد هذا النوع من التقاعد، يقول شابخ إنه على الحكومة إيجاد حل لهذا العجز ولكن ليس برفض حق العامل في مغادرة منصبه بعد 32 سنة خدمة.

جعبوب: العودة لنظام التقاعد النسبي مستحيلة

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق الهاشمي جعبوب أكد، يوم الخميس 28 جانفي 2021، استحالة العودة إلى العمل بنظام التقاعد النسبي، حاليا بالنظر للعجز المالي الذي يعاني منه صندوق الوطني للتقاعد.

وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب في جلسة علنية حول إمكانية الرجوع الى العمل بالتقاعد دون شرط السن وكذا ادماج الشباب في عالم الشغل، أنه  “يستحيل في الوضع الحالي العودة الى هذا الاجراء نظرا للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد”.

من جهته، قال سليمان ملوكة المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سابقا، أن فتح ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، في الوقت الراهن غير ممكن بسبب العجز الرهيب لصندوق التقاعد.

وأكد ملوكة قبل أيام  إن إعادة فتح قضية التقاعد النسبي، ليست مطروحة، في الوقت الراهن، كون الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من عجز كبير للعام الثالث على التوالي.

وحسب يبلغ العجز منذ عام 2019 قرابة 700 مليار دينار (70000 مليار سنتيم)، وبالتالي فالأولوية حسبه، هي البحث عن سبل إعادة التوازن للصندوق.

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التعليقات
85
  • رياضي

    عنوان كبير و الميت فار لماذا هذا التضخيم في العنوان و النتيجة مستحيل عودة التفاعد النسبي؟!!! Parler pour ne rien dire.

    19
  • يزيد بن عمار

    التقاعد النسبي كان أمرا استثنائيا صحيح، أما التقاعد دون شرط السن فلم يكن استثنائيا، لأنه منذ 1962 والناس تذهب للتقاعد بعد إتمام 32 سنة خدمة فعلية، لماذا تخفون الحقائق عن الشعب ؟؟؟ انشر تعليقي من فضلك

    22
  • احمد

    التقاعد النسبي 32 سنة حقي لماذا تبخلونني فيه ؟ اليوم عندي 31 سنة في الصحراء , 31 سنة وانا بعيد على اولادي ب1200 كلم ٠ حسبي الله ونعم الوكيل

    21
  • سليم ب

    توقيف التقاعد دون شرط السن مشكل كبير أي لا عدل بين العمال بين من هناك من عمل 20 او 25 و تقاعد دون شرط السن وبين الذي عمل أكثر من 32 سنة وهو صغير في السن واذا وصل 60 أو 65 سنة يكون قد عمل ما يقارب 40 حتى 45 سنة . هكذا يكون القانون مجحف في حقهم. والعدل هو اعطاء فرصة للذين عملوا 32 سنة للتقاعد ومن أراد زيادة يكون هو المسؤول عن نفسه.

    24
  • مجيد/ باتنة

    لماذا لا يطالب مثلا المسؤولين الكبار والولاة والضباط بالتقاعد؟ ببساطة لانهم يستفيدون من حقوق وترقيات آلية ليس لها حدود ومن اجور ضخمة ومن امتيازات خرافية ومن تقاعد رغيد بينما الموظف العكس تماما امنحوا الحقوق للموظفين من المشؤولين والولاة والضباط فلن تجدوا موظف واحدا سيطلب التقاعد

    24
  • جمعي

    كاين لي فاتوا 40 عام خدمة ومازلوا ما خرجوش لان لهم امتيازات كبيرة من المنصب راتب جد معتبر مع العلم لا مستوي علمي لهم مع ان لهم شهادة جامعية عليا لم يتصلوا علي بكالوريا. هؤلاء الحامكة لمهم في الارض ....الرديلة والزينة والتزوير

    9
  • abdellahsemam

    بركاو من الخروطي والتضليل على الناس .نحن نطالب بتقاعد بشروط أخرى أرحم وأقل تكلفة على الصندوق الذي تزعمون أنه مفلس.فالعمل الذي استوفى32 سنة فأكثر وبعمر 55سنة فأكثر لا يتجاوز عددهم مئة الف. نعلوا الشيطان ويكفيكم من الهروب إلى الأمام.

    22
  • امين

    اعيدوا النظر في تقاعد الوزراء والبرلمانيين الدين انهكت اجورهم صندوق التقاعد ام هؤلاء خط احمر عند السلطات؟؟؟

    33
  • redha

    خليتنا غير صندوق الجنازة فاءض بدون افلاس

    12
  • Hamid

    يكفي استبغالا . روح قاجي الجندي الذي يخدم في التكنة او في حراسة الحدود او في الجبال يعيش فيها 24\24 اي 19 سنة × 2 يساوي انه يعمل 38 سنة في حياته و يخرج بتقاعد بسيط ( نصف تقاعد) و انت ان عملت تعمل 40 ساعة في الاسبوع اي اقل من يومين في الاسبوع اي 2/7 اي 40سنة *2/7= 11 سنة بمطقك انت. يجب زيادة الرواتب عل حسب العمل او الكفائة اما تقاعد في 42 سنة فلا يوجد من يطبقه

    -12
  • متقاعد

    المتقاعد كاليتيم فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل على الإصلاح في أموال اليتامى، وبذل الجهد في تنميتها، وتكثيرها، وحفظها.

    -9
  • حاج علي

    عجز صندوق التقاعد سببه المنح الخيالية التي يتقاضاها النواب المنتهية عهدتهم والوزراء والمسؤولين السامين وليس العمال الأجراء الذين لا يتقاضون إلا اليسير الذي لا يكفي بعضهم حتى لاقتناء أساسيات الحياة فاتقوا الله ولا تعلقوا مشكل عجز صندوق التقاعد بعدد المتقاعدين البسطاء الذين يتقاضى 20 منهم ما يتقاضاه نائب أو وزير وقد يهرب كما هو حال شكيب خليل وسعداني وغيرهم وتُصرف لهم معاشاتهم دون نقص ولا تأخر...

    32
  • يكفي استبغالا

    مليون متقاعد يعني مليون موظف جديد مليون متقاعد يتقاضى 6 مليون، يعني مليون عامل جديد يتقاضى 3 مليون، يعني الدولة تنال 3000 مليار شهريا تغطي بها العجز وتطعم العاطلين وتهدئ الساحة. لماذا مازلنا نعامل العسكري الذي يجلس 19 سنة وهو بمستوى ابتدائي أفضل من ليسانس جاوز 32 سنة؟ لماذا؟ الجميع سواسية. فقط لأنكم في عقلكم الباطن صنعتم تمييزا بين المواطنين، وجعلتم الدفاع ينال الحصة الأكبر من الأموال (تحت حجج الدفاع، ولم نر أننا خضنا حربا منذ 60 سنة)، في حين التعليم يعاني كل شهر والكوارث تتراكم ولا نراكم استثمرتم المال في إصلاحه.

    21
  • يكفي استحمارا

    فهموني فأنا لا أفهم: لماذا العجز فقط في صندوق الوظيف العمومي رغم أن العامل استوفى 32 سنة من الاشتراكات ولا نسمع يوما عجزا في صندوق الدفاع رغم أن العامل يعمل 14 و 19 سنة؟ آه، ماذا تقول؟ الجيش خط أحمر، أصفر، بنفسجي، خوخي... خلونا من التمسخير، العدالة بين الجميع، مواطن دفع اشتراكات 32 سنة أعطوه حقه، من نزف الصندوق هو تسيبكم، لا تستثمرون أموال الناس وتخفضون الدينار على هواكم وتصنعون صناديق سيادية للسرقات وتوظفون عمالا للشبكات دون تأمين ب5000 دج شهريا، ولما تفيض عليكم أموال البترول بدل ما تدعموا بها صندوق التقاعد الذي سيوظف مليون عاطل، تذهبون وتشاركون في مشاريع وهمية وسرقات فلكية.

    28
  • Youssef

    يجب خاق حركة داخاية في العمل..توضع تدرجات. في مجال التعايم مثلا تفتح مجالات للعمل. الاستاذ ينتقل من وضيفة الى اخرى. عندك وضيفة التأطير و ضيفة التصحييح و ضيفة كتابة الكتب الداخلية يعني لما يخرج الاستاذ من القسم يدخل استاذ جديد و سغير في السن. يعمل في اطار كتلة كل كتلة تمده بالاعمال و التأطير. الاستاذ المدرسة يكمل مشواره خارج المدرسة ليرتقي الى الاكاديمية..تكون سنه الخمسين و ما فوق..اما اذا قعد استاذ في قسم لمدة ستين سنة فهاذا غير منطقي و غير اكاديمي. لما تضع الاكاديمية و ليس المفتشية قانون علمي لا تسمح بفارق السن بين الطالب و الاستاذ عشر سنوات هنا سوف يرغم عليها في ايجاد الحلول

    4
  • فارس

    34 سنة خدمة كأستاذ وعمري 56 سنة اذا ألغي التقاعد قوموا بترقيتنا لمناصب إدارية لسلم أعلى حتى لا يقتطع من راتبي بدون فائدة

    10
  • محمد☪Mohamed

    Le gouvernement japonais a approuvé des projets de loi en ce sens, afin d’exhorter les entreprises a laisser travailler les employés jusqu’a 70 ans. 50 سنة يتوقف مخه من تحياط ويرجع علة على مجتمع بي مرض ألزايمر.

    3
  • rachid

    السلا م عليكم .نرجو منكم التقا عد المبكر في اخر سن يكو ن علي 50 سنة من فضليكم

    -1
  • Yacine

    كان عليكم ترشيد النفقات و عدم شراء السيارات ب 300 مليون سنتيم أتساءل لماذا تجد مدير في مؤسسة تعاني من أزمة و هو بسيارة فاخرة بل سيارات فاخرة باسات و اكتافيا سكودا الخ..... اذن ابداو بأنفسكم و اشتروا سيارة سامبول او ستيبواي داسيا الخ....

    41
  • فوضيل

    ألا لعنة الله على الظالمين

    30
  • yassine

    انا اكملت 32سنة،لايسعني الا عدم العمل بضميري convenablement,واذا حبو يخلوه حتى 100سنة

    16
  • عبد الله طالب

    إلى tabrez . الدول التي تتحدث عنها كرامة العامل محفوظة بها . و له كل الحقوق و المحفزات . فلماذا يتقاعد؟ أنت تتحدث عن الجزائر العلاج بألف دينار و التعويض ب 80 دينار . التحاليل ب 5000دينار و التعويض 170 دينار . الأشعة ب 20000دينار و التعويض 400دينار . أنت تتحدث عن الجزائر التاجر يدفع إن دفع ضريبة 40000دينار سنويا . أما أنا كموظف أدفع 100000الف ...

    63
  • سمير

    بعد 32 سنة عمل إنه العجر بما يعني عدم القدرة على العطاء عدم القدرة على تقديم الإضافة من غير الممكم أن تطالب عامل بعد 32 سنة جهد و مردود ...حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

    32
  • abdallah

    بتوفيق انشاء الله

    9
  • نورالدين

    نرجو للإسراع في دراسة قانون التقاعد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لأنها تعاني في صمت .ويجب تصحيح الوضع كما أكد السيد للوزير

    11
  • بريشي داود

    عجز صندوق التقاعد سببه المنح الخيالية التي يتقاضاها النواب المنتهية عهدتهم والوزراء والمسؤولين السامين وليس العمال الأجراء الذين لا يتقاضون إلا اليسير الذي لا يكفي بعضهم حتى لاقتناء أساسيات الحياة فاتقوا الله ولا تعلقوا مشكل عجز صندوق التقاعد بعدد المتقاعدين البسطاء الذين يتقاضى 20 منهم ما يتقاضاه نائب أو وزير وقد يهرب كما هو حال شكيب خليل وسعداني وغيرهم وتُصرف لهم معاشاتهم دون نقص ولا تأخر... الظلم ظلمات يوم القيامة فهل نسيتم ذلك؟ أين أنتم من مقولة الخليفة الراشد والنموذج في الحكم والرأفة بعباد الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألني عنها ربي: لما لم تمهد لها الطريق يا عمر ؟؟) فالمسؤولية حسرة وندامة يوم القيامة لمن لم يؤدي حقها.

    76
  • البوزيدي

    لماذا يتكلم وزير العمل و مدير صندوق التقاعد عن العجز المالي للصندوق ويعجبهم أمر تسيير الصندوق في حد ذاته بحيث تخصص 15 في المئة في تسيير الصندوق و دفع أجور 40 ألف موظف وفقط في حين تخصص 85 في المئة في دفع منح 03 ملايين و 300.000 متقاعد هل هناك محاسبة في تبذير إشتراكات العمال في توزيع الأجور الخيالية و دفع منح جد مرتفعة عند التقاعد لموظفي الصندوق بحجة تطبيق بنود الإتفاقية الجماعية التي تمت خياطتها على المقاس ...هل هذا من العدل و الإنصاف ....أعتبروا من فضلكم المتقاعدين كاليتامى كلوا و أنفقوا من أموالهم بالمعروف.

    45
  • boumediennehamidou

    يلخص صندوق التقاعد كل مشاكل الجزائر السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فمنذ الجنوح عن الخط الاشتراكي، صار العامل ادات مادية بشرية لا مركز تحريك دورة الاقتصاد، فاهمل وضمت حقيقه على كل المستويات، بينما من يسير هذه السياسة ويفشلها عن قصد او غير قصد، يتمتع بامتيازات لا يتمتع بها غيره من العمال، لا لشيء الا لانه يعتبر منفذ بغض النظر عن الفشل والنجاح للسياسة التي ينفذها او لادائه داخل المؤسسة التي هو مسؤول عنها. وفي كل هذا يبقي العامل البسيط ضحية، ويطلب منه مالا يطلب من غيره. فكم من اطارات في اجهزة الدولة شرعوا لانفسهم، اجور خيالية، وحتى تقاعد بعد خمس سنوات عمل ومبالغ خيالية، فالذين انهكوا الخزينة العمومية ليسوا عمالا بسطاء. كيف لهؤلاء المسؤولين ان يسمحوا لانفسهم اعادة نفس اسلوب الحديث الذي كان يردده كل مرة رئيس العصابة المسجون، علما بان ما تسبب في استنزافه من اموال عمومية تفوق عجز صندوق التقاعد، ولو كان تسيير امور الاقتصاد وغيره دون خيانة لما كان عجز في اي صندوق وخاصة صندوق التقاعد.

    39
  • sam

    أنتم سبب العجز ألاف الوزراء و النواب

    58
  • متقاعد

    أنتم سبب هذاالعجز المالي ، بدل أن تبحثوا عن حلول لهذا العجز تبحثون عن مبررات لا يقبلها المنطق ،كان من الأجدر إستثمار أموال صندوق التقاعد .

    57
  • بالعربي

    يوجد فئة من الناس يُحبون المنصب و لا يقبلون الإحالة إلى التقاعد ،أتركوهم يقضون بقية أعمارهم في مناصبهم ،يُمكن لهؤلاء أن يسدو العجز الذي يُعاني منه الصندوق و حرّروا البقية.

    55
  • بالعربي

    السجن و الأعمال الشاقة مدى الحياة للموظف في وظيفته،بالتالي لن يحضى البطال بالمنصب الذي سُجن فيه من سبقه.

    32
  • عبد الجبار

    ماذا عساكم القول إذا بلغت الحلقوم ؟ ماذا عساكم القول إذا أهالوا عليكم التراب ثم انصرفو ؟ ماذا عساكم القول إذا وقفتم أمام جبار السموات و الأرض ؟ اللهم اكفلنهم بما شئت .

    48
  • ياسين

    اذا ارحلو لا نريدكم على راس هذا القطاع و نطالب بتطبيق هذا القانون المجحف خاصة مع الوزراء و المسؤولين حي يسوفي 32 سنة من العمل يعطى له عمل شاق ليكمل الى 60 سنة و ليس 65 سنة كما تدعون. ثانيا يجب اعادة النظر في رواتب الماطارات و الوزراء التي تعتبر خيالية و تبذير للمال العام اي مدام يوجد عامل يتقضى 20000دج فهما لا يجب ان يتعدى أعلى راتب مسؤول 100000دج هكذا حتى نحس ببعظنا . و انا اقسم بالله ان سبب افلاس الصندوق هو مرتبات الوزراء و الاطارات و ليس العامل البسيط الذي يتقضى بعد جهد كبير مبلغ زهيييييييد جدا.

    50
  • خالد

    والاموال التي قال عنها الرئيس انها ستسترج الا تغطي العجز ؟؟

    30
  • حكيم

    اضن انه مع هته القرارات من المسؤولين التي تضع حقوق العمال في الدرك الاسفل الا ان يتوكل كل واحد علي الله ويبحث عن عمل بعيدا عن مؤسساتهم التي لم نري منها سوي مرتب لا يحفظ كرامة ولا يسد باب احتياج ولا يضمن مستقبل ولا........................

    18
  • المحلل

    بعد 32سنة عمل لايمكن للعامل ان يقدم الاضافة -اتركوا الفرصة للشباب يامسؤولين.

    25
  • عبد الله طالب

    هل يعقل أن يحق لمعين بمرسوم رئاسي أن يتقاعد بعد 10 سنوات فعلية و لا يحق لموظف بسيط؟ هل من العدالة أن يتقاعد عمال الأسلاك النظامية في 25 سنة عمل بينما يحرم الموظف العادي؟ . مع احترامنا لسلك الحرس البلدي . هل يعقل أن يحاول على التقاعد دفعة واحدة بعد 15 سنة عمل بينما يحرم البقية ؟ لماذا لم تطبق بطريقة انتقالية ؟ موظف قضى 20 سنة عوض أن يخرج بعد 12 سنة يجد نفسه مضطرا للانتظار 25سنة . اذا بلغ الموظف الدرجة 12 تتوقف الترقية أين المحفزات على الأقل..

    30
  • رزاق

    يجب اعادة النظر في معاشات كبار المسؤولين واطارات الدولة ليحدث التوازن

    32
  • reda

    و صندوق الإطارات السامية لماذا لم يفلس بالرغم من أنهم يتقاعدون بعد أقل من 32سنة؟؟

    38
  • عثمان

    Reda 2021/02/25 - 11:12 مادام صندوق التقاعد مفلس لماذا تقسم الأرباح على موظفي صناديق التقاعد في آخر السنة؟؟ و لماذا أجور عمال هذه الصناديق مرتفعة مقارنة بعمال الوظيف العمومي؟؟ أليست إقتطاعات العمال هي المصدر الوحيد لهذه الأجور؟؟ إذن يجب إعادة النظر في أجور هؤلاء العمال فوق العادة و تصنيفهم مثل زملائهم من القطاعات الأخرى... زائد الحقيبة المالية عند التقاعد بمآت آلاف الدنانبر.أجرة المنظفة عندهم تفوق أجرة المهندس .

    38
  • حقيقة مرة !!!!

    الجزائري وحتى لو جمع 32 سنة خدمة على الورق لكن لو قمنا بتحليلها والتدقيق فيها لوجدناها لا تساوي أكثر من 16 سنة أي النصف والنصف الاخر : غيابات وتأخرات وتلاعبات ومراوغات ........................ الخ . والخلاصة أن الجزائر بلد كل شيء الا العمل وللجزائري الحق في الحديث عن أي شيء الا العمل . فهو عدو العمل الا درجة أن غيابه أحيانا أفضل من حضوره .

    -27
  • tadaz tabraz

    بغض النظر عن الأجور المتدنية وظروف العمل ...... التي نتحجج بها نحن الجزائريين . فلنكن واقعيين لنقول : في الجزائر فقط يتوقف العمال عن العمل بل يتقاعدون في سن الخمسين أو بالأحرى لا وجود لدولة واحدة في العالم يتقاعد فيها العمال قبل الستين سنة وقبل جمع 40 سنة خدمة . وأكثر من ذلك هناك جزائريون متقاعدين بعد 15 سنة من الخدمة في بعض القطاعات وأعمارهم لا تتجاوز 40 سنة .

    -13
  • عبدالله

    32 سنة بركاااااااااااااااااااااااااااااااات

    22
  • طارق

    يجب أن يعلم الوزير أن سبب عجز صندوق التقاعد هو الأجور الخيالية التي يتقاضاها عماله بمباركة الوزير نفسه لأنه يغض الطرف عن هذا الأمر ولم يتجرأ على تصحيح أخطاء الذين سبقوه، فكيف يعقل أن يتقاضى عامل بأي صندوق من الصناديق التابعة لوزارة العمل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه موضف بنفس المؤهلات في الوظيف العمومي، ناهيك عن منحة الإحالة على التقاعد التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من أربعة ملايين دينار للعامل الواحد، هؤلاء العمال تحولوا إلى مواطنين من الدرجة الأولى يغترفون من المال العام كما يشاؤون تحت غطاء الإتفاقيات الجماعية المعدة حسب الطلب من عرابي الإتحاد العام للعمال الجزائريين. كل هذا و لم يتجرأ أي سيناتور على الرد على الوزير فكلهم على علم بالأمر. حسبنا الله ونعم الوكيل

    28
  • احمد

    حسنو ضروف المعيشة . اما التقاعد في سن ال43 لا توجد دولة تطبقه

    -11
  • عبد السلام

    أين هي الزيادة التي يستفيد منها المتقاعد كل سنة في شهر ماي؟

    9
  • احمد

    و أين ذهبت أموال الصندوق حتى عجز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من أخذها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    53
  • ناصر

    مرة اخرى وجب التذكير انه من غير المنطقي اجبار العامل على البقاء في منصبه لاكثر من المدة القانونية و هي 32 سنة اما عجز الصندوق فيتحملها من تتسبب في ذلك و ليس العامل ( و لا تز وازرة وزر أخرى )

    62
  • حواوشي كمال

    ليس معقول ان يعمل العامل الجزائري اكثر من 32 سنة خاصة في القطاع الاقتصادي وفي ظروف جد صعبة ضف الى ذلك مشكل البطالة الذي يورق الشباب نظرا لقلة الاستثمار وعدم توفر مناصب العمل ومنه يوجب على الحكومة ايجاد حل توافقي للخروج من هذه الازمة

    38
  • نريد الحق

    اللهم أرنــا فيهم يوما اسودا و شتت امرهم ابدا و عجل بحياتهم غدا حتى لا ينعموا لا بتقاعد و لا بيوم فوق الارض ... كما طعنونا في خقنا ...اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك يارب

    61
  • Reda

    مادام صندوق التقاعد مفلس لماذا تقسم الأرباح على موظفي صناديق التقاعد في آخر السنة؟؟ و لماذا أجور عمال هذه الصناديق مرتفعة مقارنة بعمال الوظيف العمومي؟؟ أليست إقتطاعات العمال هي المصدر الوحيد لهذه الأجور؟؟ إذن يجب إعادة النظر في أجور هؤلاء العمال فوق العادة و تصنيفهم مثل زملائهم من القطاعات الأخرى...

    91
  • مقدم صالح

    هناك فرق شاسع بين التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

    46
  • احمد

    أنا أستاذ منذ 33 سنة لا استطيع العمل يا إما أرقى لمنصب مفتش أو مدير أو يرجع حقي في التقاعد لست ٱلة و لا أقبل أن يقتطع كل شهر من راتبي بدون فائدة لست انا السبب في افتلاس صندوق التقاعد من 1987 وانا اشارك ولم أرقى حقي حسبي الله ونعم الوكيل .

    70
  • samir algerie

    Allemagne age de retraite entre 65et67ans 35 ans service minimum/France age de retraite 62ans minimum 43 ans service minimum//Espagne age de retraite 65 ans et 35 ans service , et ces pays sont développé parce qu’il ont forgé leur richesse par le travail et la savoir

    -48
  • الماحي

    ارحموا على الاقل العمال الذين عملوا 32سنة _هم غير مستعدين للعطاء اكثر__اتركوا الفرصة للطاقات الشابة __غير معقول أن يقدم الاستاذ مثلا الإضافة وهو في سن 58سنة.

    50
  • عبد الحق

    في سنة 2018 قال مسؤولو الصندوق الوطني للتقاعد أن العجز المالي للصندوق يقدر ب560 مليار دينار وبعد سنة فقط يرتفع هذا العجز بقدرة قادر إ لى 700 مليار دينار مع العلم أن مجموع الزيادة للمنحة الإستثنائية لسنة 2018 و 2019 لا تتجاوز 50 مليار دينار مع حساب خروج عدة عشرات الألاف من المتقاعدين الجدد في السنتين المذكورتين أعلاه و بالمقارنة مع عدد المتقاعدين القدامى الذين كان عددهم يفوق الثلاثة ملايين في سنة 2018 و النتيجة ما هي المعادلة الحسابية التي تبرر هذا الإرتفاع لهذا العجز المالي إلى 700 مليار ......

    30
  • علي

    دعا الإتحاد العام للعمال الجزائريين
    ما دام مازال هذا الاتحاد ما زال الفساد لازم يحلوه و يحاسبوا مسؤوليه
    و على راسهم سيدهم السعيد .

    64
  • سعيد تيزي وزو

    المشكلة ليس في العمل 32سنة او اكثر المشكلة في قانون التقاعد الذي يمنح تقاعد خرافي للوزير ربما 50مليون سنتيم بعد شغل منصبه لمدة 6 اشهر يستفيد من اجره مدى الحياة من الصندوق التقاعد الزوالية والبرملماني 30مليون سنتيم مدى الحياة بعد اقضاء عهدة 5سنوات كا نائم برمائي .والله لو لم يتغير هذا القانون عمرو الصندوق يرفع رأسه ولو بعد قرن

    87
  • خليفة

    لماذا لا تدخل صناديق الاطارات العليا في الدولة في عجز مالي ؟ لماذا لا يتم تخفيض اجور الوزراء و البرلمانيين ؟ لماذا لا يتم ضبط منحهم بعد التقاعد ؟لماذا العمال البسطاء و ذوي الاجور الضعيفة يعانون المر عندما يطالبون بحقوقهم البسيطة في التقاعد؟ لماذا فقط صندوق الغلابى من العمال يظل يعاني العجز المالي ؟ام هي سياسية خبيثة لتجويع الشعب ؟ و هل الازمة المالية يتحملها العمال و المتقاعدين فقط؟

    50
  • مجرد راي

    وماحكم من عمل اكثر من 32 سنة هل تساوونه بمن عملها او اقل منها
    ان معظم مصائب الدولة والشعب بسبب الظلم وغياب العدل
    اما الوزراء والنواب فأمرهم يتجاوز عدالة الارض وحسابهم سيكون مع عدالة السماء

    53
  • جزايري حر

    لاسيما في قطاع التربية فهناك أساتذة قد أمضوا أكثر من 35 سنة في القسم ، فليس بمقدورهم تقديم أي شيئ للتلاميذ ، وبقاؤهم يكلف الدولة مرتبات دون مقابل ومردود حقيقي ... ويعرض التلاميذ للفشل الدراسي

    27
  • ahmed midou

    يجب استغلال أموال كرة القدم لحل هذه المشكلة ان وجدت فعلا أيعقل أن لاعب يأخذ أكثر من 100 مليون و لا يملك لا مستوى رياضي و لا علمي ة لا ثقافي (الا ما رحمة ربك) كيف وصلنا لهذه الرواتب و من سمح بذلك و نحن لا نملك و لا فريق يتزعم افريقيا أو حتى محليا...أين الجندي المرابط في ذلك أين المعلم أين الدكاترة كلهم تقريبا يشترون من الشيفون ملابس و يأكلون و لا يشبعون ... وهل ما يتقاضاه النائب و و الوزير مقابل ما يتقاضاه المذكرون أعلاه عدل ...لماذا يتحمل المذكرون أعلاه كل الضرائب غلاء المعيشة الفقر ...السياسات الفاشلة ... ور ب العزة لنشكوكم لرب العزة اللهم أرنا فيكم يوما ......

    57
  • محمد

    و ما هو مصير المولودين في 1967 الجامعيين الذين دخلو ميدان العمل في سن 25 سنة و قضو الخدمة الوطنية سنتان .

    33
  • جزائري

    بالامس احيل 470 نائب برلماني على التقاعد دون ان يدفعوا فلسا واحدا للصندوق وكذلك بعض الوزراء وكل ذلك من حق العامل . يجب العودة للتقاعد النسبي ودون شرط السن الذي اقتطع حقه من رواتب العمال .

    51
  • Laid

    الحل واضح ياسي جعبوب قاله بن زعيم كيف لوزير يشغل عامين يأخذ التقاعد كامل بدون تقديم أي شيء للبلاد وكيف لعامل 32 سنة شغل لا يستحق الراحة وأنت تعرف جيدا أن العدل أساس الملك أليس منكم رجل رشيد يتق الله في العمال الضعفاء

    60
  • yacine

    enlevez le retraite a 100 % du salaire pour les SUPER ALGERIENS et ca ira mieux

    17
  • محمد تلمساني

    السلام عليكم الوزير او البرلماني يقضي مدة 5 سنوات من عهدته و يخرجون بتقاعد كلي 100% بالملايين و العامل البسيط او الموظف يقضي 35 سنة عمل و يخرج بتقاعد جزئي 2 ملايين سم اين العدالة الاجتماعية اين حقوق الموظفين و البسطاء حسبنا الله و نعم الوكيل منكم
    قال الله تعالى : ( وقفوهم إنهم مسئولون ) أي : قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا كما قال الضحاك ، عن ابن عباس : يعني احبسوهم إنهم محاسبون .

    51
  • محمد الجزائري

    وزارة العمل تعمل حاليا على إدماج آلاف المتعاقدين الذين يشتغلون في إطار أجهزة DAIP وربما DAIS فيما بعد، بكل ما يتطلبه هذا الإجراء الشعبوي من فتح مناصب مالية معظم القطاعات غير قادرة على توفيرها، أليس من المعقول إعادة العمل بنظام التقاعد النسبي الذي سيسمح بتقاعد كل من اشتغل لمدة 32 سنة وبعدئذ تحرير المناصب المالية لهؤلاء المتقاعدين لاستغلالها في إدماج المشتغلين حاليا في إطار مختلف الأجهزة، أليس هذا إجراء أقل ضرر من المغامرة بإدماج آلاف المشتغلين في إطار الأجهزة المذكورة دون التفكير في الكلفة الباهظة لهذه العلمية؟

    17
  • عمر

    .هذا المبلغ يفوق الخمسة ملايير دولار. السؤال الذي يجب طرحه و نلح على الإجابة عليه هوكيف بلغ هذا العجز الضخم في غضون سنوات قليلة؟ و أين تذهب إشتراكات العمال؟ و في حالة إستمرار الوضعية في التدهور ما هو مصير معاشات الملايين من المتقاعدين؟ و السؤال الأخير و المهم ما هو دور مدير الصندوق و كذا وزير القطاع في إيجاد حلول جدية و مستعجلة لهذه المعضلة؟ وكفانا من سياسة الهروب إلى الأمام والإختباء وراء التقاعد المسبق الذي مكسب للعمال يجب العودة إليه لأنه يساهم نوعا ما في التقليص من البطالة.

    39
  • د.محمد

    بارك الله فيكما يا سي حكيم و يا سي أبو دجانة

    10
  • غي أنا

    منذ 2016 تقولون عجز الصندوق .أوقفتم كل إنواع التقاعد و لازال العجز قائما . إذا سبب العجز لم يكن أبدا التقاعد بأنواعه بل هو دودة المسؤولين التي تنخر عضمه

    52
  • adrari

    """البقاء في منصبه إلى غاية بلوغ سن التقاعد وهو 65 سنة.""" راك صرحت بامر خطير انك متواطء مع العصابة لارجاع التقاعد في سن 65 سنة

    27
  • khaled okba

    على القضاء ان يحقق في ممتلكات وثروات المسؤلين من القاعدة الى القمة في المركزية النقابية والتحقيق في اموال الخدمات والسطو على العفارات والسيارات والتحايل في ابرام الصفقات المشبوهة وعلى راسهم سيدهم السعيد والامناء المركزيون الذين نهبوا حقوق العمال ودمروا القطاع العام وشردوا وافقروا الطيقة الشغيلة

    42
  • عمر

    kader tiaret السلاح الروسي و الجامع الاعضم افيد للجزائر و المجتمع من غاشي الصوصيال

    5
  • فريد

    يجب تحسين اجور و اجواء العمل اما التقاعد في سن ال 45 بالنسبة للنساء او 50 للرجال فلا يوجد دولة تطبقه. وقامت الجزائر بتطبيقه ايام افلاس المصانع للعمال فقط

    -12
  • جزائر وكل شيئ ممكن

    واحد يعطي المثل بهولندا والأخر بالسويد والاخر بألمانيا في الأقلل عددا في الوزراء ونسوا أن عدد الوزراء وغير كافي فعلى ههدا النوع من الغاشي الراشي لازملو كل قبيلة وزير وفي أقل الحسابات كل عرش لأن الوزراء مايعرفوش يصرحو(يعسو القطيع تاعهم) والقطيع يا بن عمي ما يقدر حتى وااحد على صرحه وعسه لأنه يسيب بزااااااف يهبل

    -69
  • Omar

    FAUT DIVISER LES SALAIRES DES DÉPUTÉS ET SÉNATEURS PAR 10. LE SALAIRE RAISONNABLE SERA DE 33000 DA. KHADEM AL QAOUM SYIDIHIUM...

    37
  • kader tiaret

    لو صبو أموال صفقة السلاح الروسي او الجامع الأعظم في صندوق التقاعد لنتهت المشكلة

    -8
  • عبدالسلام

    شيء مؤسف أول صندق التقاعد في العالم يعلن عن عجزه . لو هذا الصندوق عنده متقاعدين مغتربين مثل ماهو موجود في بعض صناديق التقاعد في بعض الدول ماذا يحدث لهذا الصندوق . أتعلم أيها الوزير لو هذا الصندوق كان يسير في الطريق السليم ويتكفل بالعمال الأجرا والغير الأجراء فقط وكل متقاعد يحاسب على السنوات التي أشتغلها في مكان عمله فقط لاما وصل الصندو ق إلا هذا الحد؟

    64
  • فلاوسن الشامخة

    اظن انه عندما لجاءت الجزائر الى التقاعد المسبق في ما مضى كان الوضع الاقتصادي اسواء مما هو عليه االان

    72
  • حكيم

    يا جعبوب ان الوزير الواحد بالجزائر يكلف خزينة الدولة-اموال الشعب - 200 مليون سنتيم جزائري شهريا بمعني 2 مليون دينار جزائري ( 10000 اورو شهريا ) ونحن لدينا 39 وزير وهو رقم قياسي عالمي جديد

    ونائب بالبرلمان النائم يكلف الخزينة 60 مليون سنتيم اي 600000دج شهريا (2700 ااورو شهريا )
    العجز المالي يكمن هنا بالظبط
    وما ذنب العاملين الخدامين الفقراء يا سيادة الوزير
    العدل اساس الملك
    سويسرا تملك 8 وزراء والمانيا تملك 16 وزيرا فقط

    133
  • ابو دجانة

    العجز المالي لصندوق التقاعد تسببت فيه تلك الرواتب السخية التي ياخذها نواب البرلمان النائمون الكسالي بدون تقديم شيء مفيد للوطن وهذا تبذير واضح فكان من المفروض ان ياخذوا رواتبهم السابقة -رواتب الوظيفة العمومية -
    العجز تسبب فيه كذلك تعدد الوزارات بالحكومة الجديدة بمعني 39 وزير -تبذير لاموال الشعب والعمال - يتقاضون مبالغ خيالية غير منطقية وغير معقولة -5200 اورو شهريا -
    العجز تسبب فيه العصابة السابقة ايضا
    وما ذنب العمال والاساتذة والمعلمون والمدرسون يا سي جعبوب
    كفاكم لفا ودورانا ارجوكم يا سيادة الوزير كل شيء واضح

    140
  • miloud

    فئة كبيرة من الشعب ستكون مظلومة بعدم العودة للتقاعد النسبي ودون شرط السن و ستعمل لمدة 38 سنة هل هذه عدالة؟

    79
  • ناصر

    يتحمل المسؤلية كاملة من اوصل الصندوق لحالة الافلاس و ليس العمال ثم باي حق نجبر العامل بالعمل لاكثر من 32 سنة

    102

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