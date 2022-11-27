قانون مستخدمي الصحة أمام الوظيف العمومي خلال 10 أيام

سيُعرض القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة على الوظيف العمومي في غضون عشرة أيام، بعد أن وصل إلى مرحلة متقدمة من الإعداد.

وفي تصريحات نقلها موفد إذاعة الجزائر من عنابة السبت، كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي عن عرض القانون الأساسي لمستخدمي قطاعه على الوظيف العمومي في غضون عشرة أيام على أبعد تقدير.

وقال سايحي، على هامش تدشينه لمستشفى جهوي ببلدية البوني، إن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة الشريك الاجتماعي ويرمي بالدرجة الأولى إلى إعادة الاعتبار لدور ووظيفة الطبيب المرجعي.

كما أكد وزير الصحة بأن معيار تطور أي نظام صحي “يبقى مرهونا بمدى تمكين المريض من الخدمة الصحية بالجودة اللازمة”،موضحا أن تسهيل ولوج المريض لخدمة الصحة أينما كان وبالجودة في الأداء “تبقى المنهج الأمثل لتحقيق النجاعة في القطاع”.

و ذكر الوزير أن الرقمنة “تبقى الأداة الأنجع لضمان تسيير عصري لمرافق قطاع الصحة”, لافتا في ذات السياق إلى “أهمية تعميم العمل بنظام الرقمنة عبر شبكة هياكل الصحة بما فيها منشآت الصحة الجوارية.”