قانون مستخدمي الصحة.. الوزارة تلتقي الشركاء الاجتماعيين

تواصل وزارة الصحة تنظيم اجتماعات ولقاءات تشاورية مع النقابات الممثلة للقطاع والشركاء الاجتماعيين، في إطار إعداد القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أنه “وفي إطار إعداد القوانين الأساسية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة والأطباء المختصين، دأبت وزارة الصحة على التشاور وإبداء الآراء ومناقشتها حول مشاريع القوانين المذكورة”.

وأكدت أنه سيتم “تنظيم ابتداء من الأسبوع المقبل, لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين للأسلاك شبه الطبية والأعوان الطبيين والتخدير والإنعاش والقابلات والنفسانيين والبيولوجيين ومتصرفي المصالح الصحية والمفتشين والأساتذة”.