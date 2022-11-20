قاهر الإعاقة يفتتح مونديال قطر بآيات من القرآن

اختارت دولة قطر شاب من ذوي الهمم معروف بلقب “قاهر الإعاقة” لافتتاح المونديال بتلاوة آيات من القرآن الكريم أمام آلاف الحضور في “استاد البيت” الذي سيشهد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.

وأعلنت الشيخة مريم آل ثاني، من الأسرة الحاكمة القطرية، عن افتتاح بطولة كأس العالم، الأحد، بتلاوة للقارئ غانم المفتاح المصاب بمتلازمة التراجع الذيلي.

وتُعد متلازمة التراجع الذيلي مرضًا نادرًا يحدث بسبب عيب خلقي في الفقرات القطنية يرافقها غياب العصعص ونمو غير طبيعي لبعض الأجزاء من جسم الجنين خاصة في الجزء الأسفل من العمود الفقري وعدم اكتمال أو عدم وجود للحوض.

وقالت الشيخة مريم في تغريدة على تويتر إن الشاب القطري سيفتتح كأس العالم بآياتٍ عطرة من القرآن الكريم، واختتمت تغريدتها بالدعاء في أن يبارك الله لبلادها في هذه البطولة وأن يكفيها شر من أراد بهم سوءً.

في ذات السياق نشرت مصادر إعلامية قطرية وعربية تغريدات تؤكد بأن حفل الافتتاح سيتضمن تلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم يتلوها الشاب غانم المفتاح باعتباره سفيرًا لدولة قطر في مونديال 2022.

كما نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تغريدة قال فيها إن غانم المفتاح سيشارك في حفل افتتاح مونديال قطر بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ولم ينشر القارئ أي تغريدة تتعلق بمشاركته في كأس العالم، واكتفى بنشر صورة له مساء السبت 19 نوفمبر 2022 وعلق عليها بالقول”Tomorrow” في إشارة إلى أنه سيكون متواجد بافتتاح كأس العالم 2022.

وكتب المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي تغريدة عبر حسابه على تويتر يشيد من خلالها بافتتاح المونديال بالقرآن، وهي سابقة في تاريخ اللعبة.

وكانت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 قد أصدرت قرارًا في شهر أفريل الماضي بتعيين غانم المفتاح سفيرًا رسميًا للبطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وجاء اختيار المفتاح سفيرًا للبطولة باعتباره إحدى الشخصيات الملهمة لكثير من الشباب العربي، لمواصلته على تحقيق ذاته رغم إصابته بمتلازمة التراجع الذيلي، حيث يعيش بنصف جسد دون أطراف سفلية.