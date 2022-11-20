قاهر الإعاقة يفتتح مونديال قطر بآيات من القرآن
اختارت دولة قطر شاب من ذوي الهمم معروف بلقب “قاهر الإعاقة” لافتتاح المونديال بتلاوة آيات من القرآن الكريم أمام آلاف الحضور في “استاد البيت” الذي سيشهد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.
وأعلنت الشيخة مريم آل ثاني، من الأسرة الحاكمة القطرية، عن افتتاح بطولة كأس العالم، الأحد، بتلاوة للقارئ غانم المفتاح المصاب بمتلازمة التراجع الذيلي.
وتُعد متلازمة التراجع الذيلي مرضًا نادرًا يحدث بسبب عيب خلقي في الفقرات القطنية يرافقها غياب العصعص ونمو غير طبيعي لبعض الأجزاء من جسم الجنين خاصة في الجزء الأسفل من العمود الفقري وعدم اكتمال أو عدم وجود للحوض.
#FIFAVolunteer #FIFAWorldCup #غانم_المفتاح pic.twitter.com/duT33R5rHQ
— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022
وقالت الشيخة مريم في تغريدة على تويتر إن الشاب القطري سيفتتح كأس العالم بآياتٍ عطرة من القرآن الكريم، واختتمت تغريدتها بالدعاء في أن يبارك الله لبلادها في هذه البطولة وأن يكفيها شر من أراد بهم سوءً.
البطل #غانم_المفتاح يفتتح حفل افتتاح كأس العالم بآياتٍ عطرة من القرآن الكريم .. شكرًا #قطر وطن العلا والشموخ 🤍✨ بارك الله لنا في هذه البطولة وكفانا الله شر من أراد بنا سوءًا 🙏🏻 pic.twitter.com/7FacgQoIsH
— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 19, 2022
في ذات السياق نشرت مصادر إعلامية قطرية وعربية تغريدات تؤكد بأن حفل الافتتاح سيتضمن تلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم يتلوها الشاب غانم المفتاح باعتباره سفيرًا لدولة قطر في مونديال 2022.
غداً افتتاح كأس العالم في قطر وهو الأول على أرض عربية 🇵🇸🇶🇦… وخير ما سيستهل به الافتتاح آيات القرآن الكريم بصوت الحافظ غانم المفتاح .. تمنياتنا ودعواتنا أن يكون حدثاً يعكس صورة مشرقة ومشرفة عن أمتنا وشعوبنا #انا_عربي_وادعم_قطر pic.twitter.com/TWs69kqIPK
— Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) November 19, 2022
كما نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تغريدة قال فيها إن غانم المفتاح سيشارك في حفل افتتاح مونديال قطر بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ولم ينشر القارئ أي تغريدة تتعلق بمشاركته في كأس العالم، واكتفى بنشر صورة له مساء السبت 19 نوفمبر 2022 وعلق عليها بالقول”Tomorrow” في إشارة إلى أنه سيكون متواجد بافتتاح كأس العالم 2022.
🏆 Tomorrow #FIFAWorldCup #غانم_المفتاح pic.twitter.com/ZcxF7dedci
— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 19, 2022
وكتب المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي تغريدة عبر حسابه على تويتر يشيد من خلالها بافتتاح المونديال بالقرآن، وهي سابقة في تاريخ اللعبة.
قطر تتزين اليوم بأحلى حليها لتزف للعالم أحلى افتتاح ، وأجمل مونديال في تاريخ كرة القدم .
يحق لقطر أن تفرح وتسعد ، و يحق لنا أن نعتز و نفتخر ببلد عربي ومسلم، يفتتح المونديال بتلاوة أيات بينات من كتاب الله لأول مرة في تاريخ اللعبة تحت عنوان حالمون dreamers .. pic.twitter.com/iowltxCRCI
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 20, 2022
وكانت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 قد أصدرت قرارًا في شهر أفريل الماضي بتعيين غانم المفتاح سفيرًا رسميًا للبطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وجاء اختيار المفتاح سفيرًا للبطولة باعتباره إحدى الشخصيات الملهمة لكثير من الشباب العربي، لمواصلته على تحقيق ذاته رغم إصابته بمتلازمة التراجع الذيلي، حيث يعيش بنصف جسد دون أطراف سفلية.