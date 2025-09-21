-- -- -- / -- -- --
قبال أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال شهر أوت

عمر سلامي
ح.م
إيلان قبل

اختير الدولي الجزائري إيلان قبال أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال شهر أوت .

وأعلنت الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي على “فايسبوك”، عن اختيار قبال كأفضل لاعب في شهر أوت، بالنظر لما قدمه مع ناديه باريس إف سي.

وبتسجيله ثلاثة أهداف وتقديمه تمريرة حاسمة، يكون قبال أول لاعب يتوج بجائزة أفضل لاعب في الشهر، خلال الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وسجل قبال عودته إلى المنتخب الجزائري بمناسبة تربص شهر سبتمبر، ورغم تألقه في الدوري الفرنسي، إلا أنه لم يتحصل على فرصة اللعب في مبارتي بوتسوانا وغينيا لحساب تصفيات مونديال 2026 .

