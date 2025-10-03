-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قبال هدّافًا للبطولة الفرنسية

علي بهلولي
  • 323
  • 0
قبال هدّافًا للبطولة الفرنسية
ح.م
قبال يشحذ "سلاحه" الهجومي قبيل المنعرج المونديالي الأخير لـ "الخضر".

بات اللاعب الدولي الجزائري إيلان قبال سهرة الجمعة، هدّافا لِبطولة القسم الأوّل الفرنسي.

وساهم متوسط الميدان الهجومي قبال بِقوّة، في فوز ناديه باريس بِنتيجة (2-0) على الضيف فريق لوريون. في مباراة لِحساب الجولة السابعة من عمر منافسة “الليغ 1”.

وأمضى قبال الهدف الأول في الدقيقة الـ 25، فرفع رصيده إلى 4 أهداف في بطولة فرنسا للموسم الحالي. فضلا عن امتلاكه حصيلة تمريرتَين حاسمتَين في المسابقة ذاتها.

ويتصدّر قبال لائحة هدّافي البطولة الفرنسية بِفارق هدف واحد، عن 10 لاعبين يتموقعون في المركز الثاني.

وفي الدقيقة الـ 68، وحين كان فريقه باريس متقدّما في النتيجة بِثُنائية نظيفة، دخل المدافع الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” سمير شرقي إلى أرضية الميدان بديلا.

وبعد هذا الفوز الثمين، يجمع نادي باريس عشر نقاط في الرتبة الـ 8. ويشغل فريق لوريون المركز الـ 13 بِرصيد سبع نقاط.

وقبل انطلاق المباراة المذكورة أعلاه، استلم قبال جائزة أحسن لاعب في بطولة فرنسا، فترة شهر أوت الماضي.

وسلّم الجائزة الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة).

وعقب هذه المباراة، سيعود إيلان قبال وسمير شرقي إلى الجزائر، حيث تنتظرهما مقابلتا المنتخب الوطني مع فريقَي الصومال وأوغندا، في الـ 9 والـ 14 من أكتوبر الحالي، ضمن إطار آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

مقالات ذات صلة
أبرز قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباريات الجولة السادسة

أبرز قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباريات الجولة السادسة

بالفيديو.. حارس نادي ليل يتصدى لثلاث ركلات جزاء متتالية أمام روما

بالفيديو.. حارس نادي ليل يتصدى لثلاث ركلات جزاء متتالية أمام روما

عزف ثنائي لِتوغاي وبلايلي

عزف ثنائي لِتوغاي وبلايلي

هل سيلحق عوار بتربص الخضر لمواجهة الصومال وأوغندا

هل سيلحق عوار بتربص الخضر لمواجهة الصومال وأوغندا

نحن في انتظار الجماهير بوهران لحسم التأهل أمام الصومال

نحن في انتظار الجماهير بوهران لحسم التأهل أمام الصومال

مدرب برشلونة يعلّق بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

مدرب برشلونة يعلّق بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد