قبال هدّافًا للبطولة الفرنسية

بات اللاعب الدولي الجزائري إيلان قبال سهرة الجمعة، هدّافا لِبطولة القسم الأوّل الفرنسي.

وساهم متوسط الميدان الهجومي قبال بِقوّة، في فوز ناديه باريس بِنتيجة (2-0) على الضيف فريق لوريون. في مباراة لِحساب الجولة السابعة من عمر منافسة “الليغ 1”.

وأمضى قبال الهدف الأول في الدقيقة الـ 25، فرفع رصيده إلى 4 أهداف في بطولة فرنسا للموسم الحالي. فضلا عن امتلاكه حصيلة تمريرتَين حاسمتَين في المسابقة ذاتها.

ويتصدّر قبال لائحة هدّافي البطولة الفرنسية بِفارق هدف واحد، عن 10 لاعبين يتموقعون في المركز الثاني.

وفي الدقيقة الـ 68، وحين كان فريقه باريس متقدّما في النتيجة بِثُنائية نظيفة، دخل المدافع الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” سمير شرقي إلى أرضية الميدان بديلا.

وبعد هذا الفوز الثمين، يجمع نادي باريس عشر نقاط في الرتبة الـ 8. ويشغل فريق لوريون المركز الـ 13 بِرصيد سبع نقاط.

وقبل انطلاق المباراة المذكورة أعلاه، استلم قبال جائزة أحسن لاعب في بطولة فرنسا، فترة شهر أوت الماضي.

وسلّم الجائزة الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة).

وعقب هذه المباراة، سيعود إيلان قبال وسمير شرقي إلى الجزائر، حيث تنتظرهما مقابلتا المنتخب الوطني مع فريقَي الصومال وأوغندا، في الـ 9 والـ 14 من أكتوبر الحالي، ضمن إطار آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.