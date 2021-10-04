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رياضة

قبال وعمورة يلتحقان بِتربّص “الخضر”

علي بهلولي
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قبال وعمورة يلتحقان بِتربّص “الخضر”

التحق لاعبو المنتخب الوطني بعد ظهيرة الإثنين، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى. وفي مقدّمتهم الوافدَين الجديدَين إيلان قيس قبال ومحمد الأمين عمورة.

ولم يسبق لِمتوسّطَي الميدان الهجومي قبال من فريق رامس الفرنسي وعمورة من نادي لوغانو السويسري، ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”.

ويتقاطع قبال (23 سنة) وعمورة (21 سنة) في عدّة نقاط، أبرزها الخفّة والسرعة والفنّيات. وهو ما يمنح دعما فنيا قويا لـ “الخضر”، كما يجعل الناخب الوطني جمال بلماضي في أريحية، على اعتبار أنه يحوز عدّة أسلحة في خطّي الوسط والهجوم.

ويُشارك قبال وعمورة مع المنتخب الوطني ضد النيجر، في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر الحالي، بِرسم تصفيات كأس العالم. وقبل ذلك، ينطلق تربّص تلاميذ بلماضي بِمركز سيدي موسى مساء الإثنين.

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