قبال يتحدّث عن “الخضر” ومحرز

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري إيلان قبال عن المنتخب الوطني، وأمور أخرى لها صلة بِمشواره الكروي الاحترافي.

وكان متوسط الميدان قبال (24 سنة) قد حضر تربّص المنتخب الوطني الجزائري في أكتوبر الماضي، لكنه لم يلعب أيّ لقاء دوليّ مع “الخضر”.

وقال لاعب نادي رامس الفرنسي إن ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء” مصدر فخر لِعائلته، التي تنتمي إلى ولاية خنشلة والمُقيمة بِفرنسا. وأكّد أنه لم يتردّد لحظة في تلبية دعوة المنتخب الوطني الجزائري لمّا استلم الدّعوة.

وأضاف قبال في أحدث تصريحات لِموقع “فوتبال لوغ” الفرنسي، إن المنافسة شرسة في صفوف “الخضر”، خاصة في خطّي الوسط والهجوم، وهو ما يُجبره على مضاعفة المجهودات للعودة إلى المنتخب الوطني الجزائري. مُشيرا إلى أنه يستطيع اللعب في عدّة مراكز، على غرار المناصب المُتعلّقة بِالأرقام “8” و”9″ و”10″.

وعن قائد “محاربي الصحراء”، قال قبال إن رياض محرز يُقدّم كرة القدم الاستعراضية التي تعشقها جماهير اللّعبة. وأضاف أنه يحوز الشرف لو خاض مباراة جنبا إلى جنب مع نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وبِخصوص نجمه العالمي المُفضّل، قال قبال إنه يُدرج الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصّدراة. وأضاف إنه لن ينسى تاريخ الـ 29 من أوت 2021، لمّا خاض مباراة ضدّ “البرغوث”. في إشارة إلى مواجهة فريق رامس للضيف باريس سان جيرمان، بِرسم منافسة البطولة الفرنسية. وهي أوّل محطّة جمعت بين قبال وميسي.

ويرتبط إيلان قبال مع نادي رامس الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2020 وتنقضي في صيف 2024.