قبال يحقق الصعود إلى الدوري الفرنسي مع باريس أف سي

حقق الدولي الجزائري إيلان قبال الصعود إلى الدوري الفرنسي رفقة ناديه باريس أف سي.

وضمن باريس أف سي، الصعود رسميا للدوري الفرنسي، رغم تعادله مع مارتيج، الجمعة، في الجولة 33 من دوري الدرجة الثانية.

وشارك الدولي الجزائري إيلان قبال بديلا في هذه المباراة.

وتألق قبال مع ناديه ولعب دورا كبيرا في الإنجاز المحقق هذا الموسم.

ورفع النادي الباريسي رصيده للنقطة 66، محافظا على المركز الثاني خلف لوريان بـ68، وابتعد عن ملاحقه ميتز بـ 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

واستفاد نادي باريس أف سي من تعثر ميتز في عقر داره، بتعادله مع روديز بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن باريس أف سي سجل عودته للدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 47 عاما.