-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قبال يحقق الصعود إلى الدوري الفرنسي مع باريس أف سي

عمر سلامي
  • 458
  • 0
قبال يحقق الصعود إلى الدوري الفرنسي مع باريس أف سي
أرشيف
إيلان قبال

حقق الدولي الجزائري إيلان قبال الصعود إلى الدوري الفرنسي رفقة ناديه باريس أف سي.

وضمن باريس أف سي، الصعود رسميا للدوري الفرنسي، رغم تعادله مع مارتيج، الجمعة، في الجولة 33 من دوري الدرجة الثانية.

وشارك الدولي الجزائري إيلان قبال بديلا في هذه المباراة.

وتألق قبال مع ناديه ولعب  دورا كبيرا في الإنجاز المحقق هذا الموسم.

ورفع النادي الباريسي رصيده للنقطة 66، محافظا على المركز الثاني خلف لوريان بـ68، وابتعد عن ملاحقه ميتز بـ 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

واستفاد نادي باريس أف سي من تعثر ميتز في عقر داره، بتعادله مع روديز بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن باريس أف سي سجل عودته للدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 47 عاما.

مقالات ذات صلة
بطولة افريقيا للمحليين 2025: تخصيص الحصة التدريبية الرابعة للجوانب التكتيكية

بطولة افريقيا للمحليين 2025: تخصيص الحصة التدريبية الرابعة للجوانب التكتيكية

ريان آيت نوري مطلوب بقوة في ليفربول

ريان آيت نوري مطلوب بقوة في ليفربول

بن زيمة معجب بغويري

بن زيمة معجب بغويري

شياخة يضع قدما في نهائي كأس الدانمارك

شياخة يضع قدما في نهائي كأس الدانمارك

رسميا.. مازة يلتحق بِبطل ألمانيا

رسميا.. مازة يلتحق بِبطل ألمانيا

بن سبعيني على رادار أولمبيك مرسيليا

بن سبعيني على رادار أولمبيك مرسيليا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد