-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قبال يعيد اكتشاف نفسه في “الليغ 2”

طارق. ب
  • 82
  • 0
قبال يعيد اكتشاف نفسه في “الليغ 2”

واصل الدولي الجزائري ولاعب نادي “أف سي باريس”، إيلان قبال، مستوياته المتميزة مع ناديه في الدرجة الثانية الفرنسية “الليغ 2″، حيث استعاد مستواه الذي عرف به في نادي ريمس سابقا، وكان أحد مواهب الكرة الفرنسية، غير أنه وجد نفسه خارج الاهتمامات مباشرة بعد تمثيله المنتخب الجزائري.

واحتل قبال صدارة قائمة أفضل الممررين الحاسمين في الدرجة الفرنسية الثانية “الليغ2” بحسب مؤشر الإحصائيات “سوفاسكور”، برصيد 9 تمريرات حاسمة، وأكثر لاعب صناعة للفرص في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، بواحد وتسعين فرصة سانحة للتسجيل بعد مرور 31 جولة.

تجدر الإشارة، أن قبال شارك هذا الموسم مع ناديه “باريس أف سي” في 30 مواجهة، وبمعدل 87 دقيقة كل مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة، وهو ما يفتح له الباب من أجل تدعيم المنتخب الوطني، رغم المنافسة الشديدة في الجهة اليمنى من هجوم الخضر، على غرار محرز وحاج موسى، وغيرهم من الأسماء التي تشعل صراع المنافسة في الجهة اليمنى.

مقالات ذات صلة
انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الكأس بين بلوزداد ومستغانم

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الكأس بين بلوزداد ومستغانم

“فضيحة تحكيمية” تهز الكاف

“فضيحة تحكيمية” تهز الكاف

عوّار يغيب في آخر لحظة لِهذا السّبب

عوّار يغيب في آخر لحظة لِهذا السّبب

بسكرة تحتضن كأس الجزائر للدراجات 2024

بسكرة تحتضن كأس الجزائر للدراجات 2024

عيسى ماندي باق الموسم القادم في نادي فياريال الإسباني

عيسى ماندي باق الموسم القادم في نادي فياريال الإسباني

مبابي يحذّر برشلونة

مبابي يحذّر برشلونة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد