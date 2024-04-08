قبال يعيد اكتشاف نفسه في “الليغ 2”

واصل الدولي الجزائري ولاعب نادي “أف سي باريس”، إيلان قبال، مستوياته المتميزة مع ناديه في الدرجة الثانية الفرنسية “الليغ 2″، حيث استعاد مستواه الذي عرف به في نادي ريمس سابقا، وكان أحد مواهب الكرة الفرنسية، غير أنه وجد نفسه خارج الاهتمامات مباشرة بعد تمثيله المنتخب الجزائري.

واحتل قبال صدارة قائمة أفضل الممررين الحاسمين في الدرجة الفرنسية الثانية “الليغ2” بحسب مؤشر الإحصائيات “سوفاسكور”، برصيد 9 تمريرات حاسمة، وأكثر لاعب صناعة للفرص في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، بواحد وتسعين فرصة سانحة للتسجيل بعد مرور 31 جولة.

تجدر الإشارة، أن قبال شارك هذا الموسم مع ناديه “باريس أف سي” في 30 مواجهة، وبمعدل 87 دقيقة كل مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة، وهو ما يفتح له الباب من أجل تدعيم المنتخب الوطني، رغم المنافسة الشديدة في الجهة اليمنى من هجوم الخضر، على غرار محرز وحاج موسى، وغيرهم من الأسماء التي تشعل صراع المنافسة في الجهة اليمنى.