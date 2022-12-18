قبة حديدية سيبرانية مشتركة بين المخزن والكيان الصهيوني

للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية من قراصنة "الأعداء"

أعلن الكيان الصهيوني شروعه في العمل مع المغرب ودولتين عربيتين أخريين على مشروع “القبة الحديدية السيبرانية”، بزعم إنشاء منصة دفاعية مشتركة ضد الهجمات الإلكترونية المتوقعة من قراصنة “الأعداء المشتركين”، الأمر الذي يمهد لإنشاء أول منظومة دفاعية مشتركة في هذا المجال بين الدول التي تعتبرها دولة الاحتلال جزءا من معاهدات السلام التي تطلق عليها اسم “اتفاقيات أبراهام”.

وكشفت قناة “كان” العبرية أن المسؤولين الصهاينة اجتمعوا مع نظرائهم من المغرب ودولتين عربيتين أخريين، الخميس الماضي، من أجل مناقشة فكرة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني ضد من أسمتهم دولة الاحتلال “الأعداء المشتركين”، مبرزة أن الأمر يرتبط بوجود تهديدات متزايدة من طرف قراصنة أعداء، وفق وصفها، وسيكون المشروع موازيا لتعاون الدول ذاتها في مجال الدفاع الجوي.

ونقلت القناة عن رئيس المديرية الوطنية الصهيونية للإنترنت، غابي بورتنوي، قوله إن الاجتماع نتج عنه إعلان مشترك من الدول الأربع بخصوص التعاون في مجال الإنترنت في مواجهة الهجمات المتوقعة من أعدائها، واصفا الأمر بـ”التاريخي”، وأبرز أن المشروع أطلق عليه اسم “القبة الحديدية السبرانية”، ويواكب نظام الدفاع الجوي في دولة الاحتلال الذي طورته شركة “رافاييل” وشركة صناعات الفضاء في الكيان الصهيوني.

وتسقط هذه النزعة المتسرعة للمغرب ومحاولة الاستقواء بالصهاينة، كذبة أن التطبيع لتثبيت العلاقة بين المملكة واليهود ورعاياها في فلسطين المحتلة، بل يثبت أن المخزن يودّ الاحتماء بتل أبيب، حيث وقعت سابقا معاهدة أمنية معه، خلال زيارة وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس إلى الرباط، وتهدف إلى “تنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك”، حسب ما تقوله الرباط.

كما تولت دولة الاحتلال إقامة قاعدة عسكرية مغربية مساحتها 23 هكتارا، غير بعيد عن الحدود الجزائرية، لتقرر الجزائر، طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بناء قاعدة عسكرية استراتيجية في موقع قريب من القاعدة المغربية، وذلك لحماية حدودها وأمنها القومي من المخاطر والتهديدات المُباشرة، التي يشكلها التواجد المخْزني، وبتشييد صهيوني، وفق ما أسرّت به مصادر موثوقة سابقا لـ”الشروق”.