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قبر “طه حسين”.. قرار بالهدم يثير الجدل في مصر       

الشروق أونلاين
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قبر “طه حسين”.. قرار بالهدم يثير الجدل في مصر       
ح.م
مدفن عميد الأدب العربي طه حسين

أثار خبر اعتزام السلطات المصرية هدم مدفن عميد الأدب العربي طه حسين، بعد كتابة كلمة “إزالة” عليها الكثير من الجدل في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر فيها كلمة “إزالة” على المقبرة، على الرغم من أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل السلطات حول القرار.

وتردد بين رواد التواصل الاجتماعي خبر يشير إلى أنه تمّ قطع المياه عن مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، ودُوّن عليها علامة “X”، التي ترمز إلى أن الموقع ستتم إزالته.

من جانبه، قال حسن الزيات، حفيد طه حسين بعد انتشار صورة للمقبرة مدوّنٍ عليها كلمة إزالة-: إن محافظة (القاهرة) لم تبلغهم أي شيء في هذا الخصوص.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول داخل محافظة القاهرة قوله: “إنه حتى الآن لم تدخل المقبرة في خطة الإزالة، ولم تبلّغ المحافظة بقرار إزالتها لاستكمال المحاور التى تتمّ  بالمنطقة”.

وأضاف، أنه “قبل إزالة المقابر تقوم المحافظة بإبلاغ المواطنين لنقل رفات ذويهم مع توفير مقابر بديلة، بما يعني أنه حال إزالة أي مقبرة يكون ملاكها على علم بالإزالة”.

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